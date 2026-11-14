84-90: Marcelinho Huertas, con su última lección en la ACB, da el triunfo a La Laguna

La Laguna Tenerife, en el último partido del base brasileño Marcelinho Huertas en la Liga ACB, marcó territorio nada más empezar con un parcial de 5-13 con dos triples de Van Beck y uno de Kyle Guy además de cuatro puntos del veterano base de Sao Paolo. Los de Žan Tabak no encontraron la manera de meter mano a los de Jaka Lakovič ya que después brilló el ex-MoraBanc, Giorgi Shermadini, en la pintura. Al final del primer cuarto, 15-22.

En el segundo acto, el parcial inicial fue de 11-5 para los locales con una defensa asfixiante y de muchas manos dónde destacó Aaron Best. Un triple de Mutic situó el 26-27 y después Žan Tabak recibió una técnica por protestar. El acierto del MoraBanc siguió y un triple de 'Wes' Iwundu colocó a los locales por delante en el electrónico con el 29-28. Los visitantes reaccionaron con el buen hacer de Marcelinho Huertas en la dirección de juego. Kyle Guy anotó un triple para el 37-44 y sobre la bocina anotó desde la línea de 6,75 Kassius Robertson para el 40-44.

El talento de los jugadores de La Laguna Tenerife obligó al MoraBanc Andorra a ir a remolque en la reanudación. Las distancias estuvieron rondando los 10 puntos de diferencia. El acierto en el inicio del tercer cuarto fue para Kyle Guy con dos triples y después recogió su relevo el base ex-MoraBanc Jaime Fernández con dos de seguidos. Cuatro puntos seguidos del pivot León Radošević dejaron el 60-68 al final del tercer período.

El parcial de 13-4 situó al MoraBanc con un 73-72 gracias a un triple de Lazar Mutic y dos puntos de Artem Pustovyi. Un triple de Marcelinho Huertas cerró el parcial. A 3'48" y con 75-77 en el marcador se paró durante 15 minutos el partido por una indispoción de un aficionado. En el retorno, Marcelinho Huertas y Van Beck anotarón un triple cada uno respondido por uno de Aaron Best. A 51"4, 80-83 en el electrónico y el base brasileño anotó un 2+1 para dar el triunfo a los tinerfeños y después lo completó con dos tiros libres. El brasileño acabó manteado y ovacionado en su despedida del baloncesto español.

84- MoraBanc Andorra (15+25+20+24): Akinjo (9), Robertson (9), 'Wes' Iwundu (5), 'Cam' McGriff (3) y Radošević (11) -cinco inicial-; Pustovyi (10), Kuric (9), Andronikashvili (3), Mutic (11), Best (12) y Owen Aquino (2).

90- La Laguna Tenerife (22+22+24+22): Marcelinho Huertas (21), Guy (19), Van Beck (14), Doornekamp (3) y Vince Hunter (8) -cinco inicial-; Shermadini (8), Fitipaldo (-), Arturs Kurucs (5), Jaime Fernández (10) y Abromaitis (2).

Árbitros: Antonio Conde, Vicente Martínez y Ariadna Chueca. Eliminado por cinco faltas personales Best (m. 39).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 8 de la Liga ACB disputado en el Pabellón Toni Martí de Andorra la Vella ante 3.322 espectadores. El encuentro se paró a 3'48" del final ya que un aficionado en la grada sufrió una indisposición y fue evacuado plenamente consciente.