99-94. El Asisa Joventut se lleva un durísimo partido ante el Casademont Zaragoza

El argentino Nico Laprovittola, con 25 puntos y 8 asistencias, fue pieza clave para que su equipo cortara la racha de tres derrotas consecutivas. En los visitantes, el máximo anotador fue Laurynas Birutis, con 19.

Los badaloneses arrancaron el partido muy acertados desde la larga distancia gracias a la muñeca del propio Laprovittola, que fue, como de costumbre, todo un dolor de cabeza para la defensa visitante (10-4, min. 4).

El equipo dirigido por Dani Miret mantuvo la buena dinámica, pero el Casademont Zaragoza empezó a carburar con la entrada a pista de Guillem Vives, que volvió a la que fue su casa (18-12, min. 8).

El base catalán, canterano de la Penya, anotó cuatro puntos más en las jugadas posteriores, y al final el partido se igualó con un 20-19 al final del primer cuarto.

Los buenos últimos minutos de los aragoneses siguieron con el inicio del segundo periodo, con un importante Laurynas Birutis en el juego interior para poner la primera brecha a favor de los visitantes en el marcador (26-31, min. 14).

El Asisa Joventut no reaccionó y el Casademont Zaragoza lo aprovechó, mediante la anotación de Justin Jaworski, para aumentar la diferencia y provocar el tiempo muerto de Miret (36-44, min. 18).

Cuando parecía que los visitantes podían escaparse, la Penya firmó un parcial de 7-0 con canasta final de Simon Birgander para poner el 43-44 al descanso y dejar todo abierto de cara a la segunda mitad.

En la reanudación, el Asisa Joventut, después de mucho rato, volvió a ponerse por delante tras unos buenos minutos de Emir Sulejmanovic, que estuvo acertado desde el triple y también fue importante en el rebote (56-54, min. 24).

Los verdinegros siguieron con buenas sensaciones y esta vez fueron ellos los que abrieron una pequeña brecha de la mano de un Ricky Rubio que empezó a carburar en el tercer cuarto (68-63, min. 28).

A diferencia de antes, ahora era el Joventut quién podía escaparse, pero como pasó en el cuarto interior a la inversa, el Casademont Zaragoza reaccionó e incluso logró acabar el cuarto por delante con un 70-71 tras dos tiros libres de Gabriel Olaseni.

En los últimos diez minutos de partido, el Asisa Joventut puso la sexta marcha en el acelerador de la mano de un Boogie Ellis que fue muy agresivo en transición (83-78, min. 35).

Los visitantes intentaron recortar la desventaja lo antes posible, pero se toparon con un Laprovittola que se puso la Penya a sus espaldas para poner tierra de por medio en el Olímpic (90-83, min. 38).

Al final, el Asisa Joventut venció por 99-94 al Casademont Zaragoza y consiguió el tercer triunfo de la temporada en la Liga Endesa.

99. Asisa Joventut (20+23+27+29): Radicevic (11), Laprovittola (25), Kraag (-), Ndiaye (7), Sulejmanovic (18) -cinco inicial-; Ellis (18), Rubio (6), Reyes (9), Torres (-), Birgander (2) y Cheatham (3).

94. Casademont Zaragoza (19+25+27+23): Bell-Haynes (6), Jaworski (12), González (-), Blumbergs (15), Olaseni (6) -cinco inicial-; Homesley (3), Brussino (11), Fernández (3), Birutis (19), Vives (6) y García (13).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Alberto Baena y Javier Ávila. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de la Liga española de baloncesto disputado en el Palau Municipal d'Esports de Badalona ante 5.672 espectadores.