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Básquetbol
14 de noviembre de 2026 - 16:25

El FIATC Girona, sin Jassel Pérez y McClung, a por su primer triunfo como visitante

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Girona, 14 nov (EFE).- El FIATC Girona, noveno clasificado de la Liga Endesa con un balance de 4 victorias y 3 derrotas, visita este domingo (12.30 horas) al Unicaja (10.º, 3-4) con el reto de conseguir su primera victoria como visitante en la ACB sin el dominicano Jassel Pérez y el estadounidense Mac McLung, sus dos referentes ofensivos.

Por EFE
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El equipo de Moncho Fernández está brillando en Fontajau y lleva siete triunfos en siete partidos en casa, pero ha encajado tres derrotas muy contundentes en sus tres salidas en la Liga Endesa.

Perdió por 40 puntos en la pista del Kosner Baskonia (118-78), por 23 en la pista del Río Breogán (115-92) y por 29 en la pista del Casademont Zaragoza (107-78), con actuaciones muy pobres.

En la Copa FIBA Europa sí ha ganado como visitante y es líder en solitario (6-1), en su primera aventura continental. El miércoles, sin ir más lejos, se impuso en casa del Dinamo Bucarest rumano, colista, por un trabajado 84-92, bajo la batuta del temporero Gregor Glas y David N'Guessan (16) y Andrzej Pluta (15).

El Girona ya venía de ganar al Patrioti Levice eslovaco (90-66) y al Surne Bilbao (92-87) y suma tres victorias en los últimos tres partidos, una dinámica que certifica su buen momento de juego.

Ganar en casa del Unicaja sería un nuevo paso adelante para confirmar que el club de Marc Gasol puede seguir aspirando a cotas mayores, pero será un reto difícil por la entidad del rival, por las desconexiones del equipo lejos de casa y por la baja de Jassel Pérez.

El alero dominicano, líder de toda la Liga Endesa en anotación por partido (19,86) y segundo en valoración (21,43), sufre una subluxación en el hombro.

Su ausencia se suma a la de Mac McClung, otra de las referencias ofensivas del Girona (15 puntos por partido en la Liga Endesa), que es baja por una fascitis plantar en la pierna derecha, según ha comunicado este sábado por la tarde el club catalán.

Además, Moncho Fernández tiene las bajas de larga duración de los escoltas Pep Busquets y Maxi Fjellerup.

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