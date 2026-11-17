Hifi, autor de 25 puntos y 8 asistencias, hizo un partido de menos a más hasta convertirse en el héroe visitante y demostrar por qué es ahora mismo el máximo anotador de la competición ante un Barça muy irregular que acabó pagando muy caras las 22 pérdidas que sufrió en el partido.

Los azulgranas pone fin con esta derrota a un racha de nueve victorias consecutivas -cinco en la Euroliga- que le habían permitido coliderar la tabla tras asaltar la pasada jornada el OAKA de Atenas.

No pudo sumar la décima en un duelo extraño que arrancó bien el conjunto parisino gracias a los triples iniciales de Tarpey y Warren. A partir de ahí, los visitantes fueron casi siempre por delante en el marcador en el primer cuarto.

Salvo algún pequeño acto de rebeldía de Robinson y Parra, el equipo azulgrana, lastrado por las pérdidas (sumó 14 en la primera mitad) no lograba imponer su ritmo ni superar a los franceses en el intercambio de golpes.

Y aunque Balcerowski, el mejor de los locales con 17 puntos, empataba momentáneamente el partido (16-16, min.5), las primera acciones de Hifi, máximo anotador de la Euroliga, dejaban el 20-24 favorable a los visitantes al final del primer cuarto.

Un triple de Brizuela y una canasta de Anderson ponían al Barça por delante al inicio del segundo período, pero de nuevo las pérdidas acababan condenado a los de Aleksander Sekulic, que se desesperaba en la banda y tuvo que parar hasta con dos tiempos muertos un parcial de 0-12 del cuadro galo, que alcanzaba una máxima renta de nueve puntos (25-36, min.15)

Salía entonces Umude al rescate con un robo, un triple, un mate y una penetración para poner en pie al Palau y contagiar con su energía a sus compañeros. Al ala-pívot nigeriano se le unía Robinson para aportar varias acciones de su repertorio personal y Nkamhoua con un triple sellaba un 17-0 que devolvía el golpe al conjunto parisino y ponía al Barça de nuevo por delante (42-36, min.17).

Etienne, Hifi y Faye frenaban la sangría en los minutos finales para dejar el marcador con un ajustado 46-43 al descanso, pero con la sensación de que el repentino cambio de guion del choque dejaba tocado al equipo de Maxime Lefèvre.

O al menos eso parecía después de ver cómo el Barça arrancó tras la reanudación, con triples de Umude y Robinson y el buen trabajo de Balcerowski en la pintura para poner la máxima del partido (55-43 min.22).

Aperecían entonces Hifi y Herrera para recortar la diferencia desde los 6,75, aunque Minaya replicaba también desde el triple para obligar a Lefèvre a parar de nuevo el partido (66-56, min.26).

Gracias a una mejora defensiva y unos buenos minutos de Hifi en la dirección y en la anotación, el París reaccionaba en el choque y cerraba con dos triples el tercer período para colocarse solo uno abajo (69-68).

El último cuarto fue de alta tensión, con pequeñas rentas del Paris Basketball que enjugó la conexión Parra-Balcerowski en la pintura y un triple de Minaya que empataba a un minuto del final (84-84)

Hifi aparecía primero para asistir a Johnson para adelantar de nuevo a su equipo, pero Nebo machacaba el aro tras capturar su duodécimo rebote y empatar de nuevo el choque (86-86) tras fallo de Robinson, que hoy no pudo disfrazarse del lesionado Kevin Punter para ganar el partido.

Fue Hifi, con 33 segundos por delante, quien sentenció el encuentro (86-89) con un triple punteado por Brizuela, que falló el suyo en la jugada siguiente para forzar la prórroga.

86 - Barcelona (20+26+23+17): Robinson (15), Martin (7), Umude (8), Parra (11), Nebo (7) -cinco inicial-, Brizuela (8), Ubal (2), Balcerowski (17), Nkamhoua (5) y Minaya (6).

89 - París Basketball (24+19+25+21): Hifi (25), Tarpei (3), Herrera (11), Warren (8), Faye (8) -cinco inicial-, Rodhen (5), Etienne (10), Dokossi (11), Johnson (4), Morgan (3), Ntilikina (1) y Pereira (0).

Árbitros: Sasa Pukl (SLO), Milos Koljensic (MNE) y Rain Peerandi (EST). Eliminaron por cinco faltas personales a Rhoden (min.31) y Etienne (min.37).

Incidencias: Partido de la jornada 12 de la fase regular de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana ante 5.534 espectadores.