A través de un incidente de tercería de dominio, los demás integrantes del Grupo Vázquez solicitan el cese de las medidas cautelares dictadas en el caso Ueno Bank con relación a numerosos bienes, afectados mediante el auto interlocutorio AI N° 362 del 6 de noviembre pasado, a través del cual se dictó inhibición general de vender y gravar bienes contra diez personas jurídicas, entre ellas la ahora recurrente.

Esta presentación fue radicada por el abogado William Dante Justiniano en el proceso tramitado ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos N° 2, a cargo del juez Rodrigo Estigarribia. El letrado cuestiona el secuestro de vehículos del Grupo Vázquez y el embargo dictado contra las cuentas de sus representados.

Las incautaciones se dieron en el marco de los procesos abiertos a Miguel Vázquez, ex-CEO y vicepresidente primero de Ueno Bank, por supuesta estafa y por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio.

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“Mi representada, Grupo Vázquez S.A.E., no se encuentra imputada en la presente causa penal, ni reviste calidad de parte procesada o investigada. En un Estado de derecho regido por el principio de legalidad procesal, no existe legitimación pasiva alguna para decretar medidas cautelares sobre el patrimonio de una persona jurídica que no está imputada y respecto de la cual no pesa siquiera una sospecha fundada de participación en un hecho punible”, alega en su presentación.

Grupo Vázquez pide cese de embargo sobre más de 50 vehículos y estancias

En declaraciones a ABC, el abogado Justiano explicó que la petición que presentó en nombre de los demás integrantes del Grupo Vázquez reivindica la posesión de 58 vehículos y también las tres estancias intervenidas por los investigadores, actualmente a cargo de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

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El profesional sostiene que al dictar medidas cautelares reales contra una entidad no imputada, el juzgado excedió los límites legales de su potestad cautelar y, por ello, solicita el cese de las medidas dispuestas.

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“Resulta jurídicamente inadmisible e inconstitucional afectar los bienes de un tercero totalmente ajeno al proceso. La empresa que represento desconoce por completo la relación de hechos investigados, no verificándose circunstancia fáctica ni nexo causal alguno que pueda vincularla con la causa penal en trámite. Más aún, Grupo Vázquez SAE no es siquiera accionista de Ueno Bank SAECA”, agrega en otra parte de su presentación.

Accionan contra la ley de la Senabico para evitar subasta de bienes requisados en el caso Ueno Bank

Por otro lado, el letrado reveló que también accionó en forma paralela contra la ley de la Senabico, mediante una excepción de inconstitucionalidad.

“Presentamos una excepción de inconstitucionalidad porque consideramos que la facultad establecida en la ley de la Senabico es inconstitucional, porque ellos realizan incautación encubriendo una confiscación”, explicó Justiniano.

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Con esta excepción, Justiano pretende evitar la eventual subasta de los bienes incautados, medida a la que recurre generalmente la Senabico para evitar los gastos que conllevan la manutención de dichos bienes.