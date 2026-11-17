Hoy, la Fiscalía lleva a cabo un allanamiento en la sede de GSR Seguridad, empresa vinculada al Grupo Vázquez, firma encargada de brindar custodia a las sucursales de Ueno Bank en todo el país. El lugar se encuentra en el barrio Vista Alegre de Asunción.

Días atrás, más de 100 guardias de seguridad se habían manifestado para exigir el pago de sus salarios atrasados y también denunciar irregularidades en torno a las operaciones de la empresa.

El procedimiento está a cargo de los fiscales Silvio Corbeta, Ruth Benítez y Laura Giacummo están dentro.

Según datos preliminares, se encontraron sumas importantes de dinero en el lugar que podrían ser de los cajeros automáticos del exbanco. Se habla, extraoficialmente, de unos G. 18.000 millones.

Los agentes aguardan la presencia de directivos del Banco Central del Paraguay (BCP) para poner el dinero bajo el control de la banca matriz.

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