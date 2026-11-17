"Es difícil arrancar en el 2027, es un reto. Me gustaría, pero no me quita el sueño porque lo que necesitamos es que esto pase. El anuncio de los equipos se hará, si no antes de final de año, a principios del 2027. Hay mucho que hablar, hay mucho que negociar, hay contratos que hacer... todos los de la Euroliga en un momento dado se han abierto a hablar. De hecho hubo un momento en que lo que queríamos era negociar unánimemente con todos, porque todos están dispuestos a hablar", declaró.

"Esta es una propuesta de paz y de consenso, de unir a todos. Si esto sale, como estoy convencido que va a salir, va a significar la paz y la estabilidad del baloncesto europeo", afirmó durante su intervención en la cuarta edición del 'Expansión & Marca Business Sport Forum' celebrado en el Espacio La Salle de Madrid.

Para Garbajosa, el torneo "es un tema de relanzar el baloncesto europeo de clubes y selecciones nacionales como no debería haber dejado de ser nunca": "Cuando tienes una competición que pretende decidir el designio de baloncesto mundial por apenas doce clubes, una federación internacional o nacional no puede estar de acuerdo. Hay cosas muy normales que en baloncesto han dejado de serlo y queremos volver a los principios del deporte; no por un tema romántico, que también, sino principalmente porque se ha demostrado que el sistema no funciona. Lo dicen los números, lo dicen las inversiones".

"Tienes una liga como la NBA, que en Estados Unidos lleva 40 años generando beneficios multimillonarios, tanto para el ecosistema como para los propietarios, como para la propia competición; que revierten en mejor entretenimiento para el aficionado y mejores contratos para los jugadores. Esto es para mejorar el ecosistema. Ya no puedes ofrecerle al aficionado solo un partido de baloncesto, es cuestión de una experiencia de familia, de entretenimiento que compita con otras posibilidades de negocio", indicó.

El español apuntó también: "Ha sido NBA asomarse a Europa y, de repente, hemos pasado de hablar de pérdidas a ver qué genera más beneficio. No es casualidad. Los inversores y la gente que quiere poner su dinero en baloncesto no son lunáticos, y de repente han visto una oportunidad de negocio porque NBA sabe hacer muy buenas cosas".

Garbajosa lamentó que el sistema actual no potencie la inversión: "Si yo quiero invertir en un equipo y no tengo posibilidad nunca, por bien que lo haga, y por mucho que invierta y por mucha paciencia que tenga, de llegar a jugar la mejor competición internacional, ¿para qué voy a invertir?".

"Me haría ilusión ver que de repente los inversores ven que el baloncesto es una oportunidad de negocio. Ahora no lo ven con el modelo que tenemos actualmente en Euroliga. Es que el ecosistema entero del baloncesto vea una oportunidad de decir que si invierte, que si hace bien las cosas y que si se lo merece, puede estar ahí sentado en esa mesa. Y que una vez que entras en esa mesa, ya tienes las mismas condiciones económicas que los grandes clubes", agregó.

Por otro lado defendió que el modelo de la NBA en Europa sería "más inclusivo que nunca" y que también busca cuidar al deportista porque "no puede hacer jugar cuatro partidos a cuchillo cada semana, ya no solo por su salud, sino también porque no va a poder ofrecer un buen espectáculo", y analizó la negociación con la Euroliga.

"Hemos estado dos años pidiendo tres cosas muy sencillas: respetar el calendario de selecciones nacionales, que son cuatro partidos al año, que las ligas nacionales clasifiquen a las competiciones europeas como pasa en cualquier otro deporte del mundo y que entre todos hiciéramos la pirámide de competiciones entendible para el aficionado, que primara la meritocracia. No fuimos capaces", comentó.