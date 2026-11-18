Nacido en Estados Unidos, Hayes inició su carrera en el Cholet francés y el Ratiopharm Ulm alemán antes de ser elegido en la séptima posición del 'draft' de la NBA de 2020 por Detroit Pistons, donde disputó cuatro temporadas antes de ser cortado.

El internacional francés jugó las últimas dos campañas a caballo entre la NBA y la G-League, la liga de desarrollo de la NBA. Militó en los Brooklyn Nets y su equipo asociado, Long Island Nets; en los Cleveland Charge, vinculado a los Cavaliers; y terminó el curso pasado en los Sacramento Kings, que rechazaron quedárselo este verano.

Hayes, que llega libre al Palau Blaugrana para reforzar la dirección de juego, ha superado este miércoles con éxito la revisión médica bajo la supervisión de los servicios médicos del club.

El jugador firma un contrato hasta el 30 de junio de 2027, aunque en su contrato tiene una cláusula de salida en el caso de una oferta de algún equipo de la NBA.

En declaraciones a los medios del club, el director deportivo del Barça, Xevi Pujol, ha destacado las "aptitudes físicas" de un jugador que "puede encajar bien" con el estilo de juego del entrenador Aleksander Sekulic.

La operación ampliará, además, las opciones en el juego exterior del Barça, que, después de la derrota este martes contra el París Basketball (86-89), ocupa la sexta posición de la Euroliga con una balance de ocho victorias y cuatro derrotas.

"La realidad es que el equipo está respondiendo muy bien y cada vez que nos ha pasado algún contratiempo físico los jugadores han dado un paso adelante, demostrando su polivalencia y mentalidad, pero tampoco podíamos pretender que podrían dar más de lo que realmente les toca cada dos o tres días", ha explicado Pujol.

En este sentido, el ejecutivo del baloncesto azulgrana ha señalado que el club "demuestra ambición" con la incorporación de Hayes, de quien ha remarcado que su adaptación al equipo "será más rápida" porque se ha formado en el baloncesto europeo.

"Otra de las cosas por las que nos ha acabado de convencer es que estaba muy convencido de dar este paso y dejar atrás su etapa anterior", ha añadido el director deportivo del Barça.

Hayes realizará este jueves su primer entrenamiento con el equipo azulgrana, que no ha confirmado si estará a disposición de Aleksander Sekulic para medirse el viernes al Estrella Roja en el partido de la decimotercera jornada de la Euroliga.