En el tramo final de su segunda campaña al frente del equipo, Mumbrú fue destituido tras una derrota en la Euroliga en la Fonteta ante un ASVEL que ya no se jugaba nada y que dejó al Valencia sin opciones de disputar las eliminatorias por el título. El cese llegó tras meses en los que las críticas de buena parte del público hacia el técnico era constantes.

Una de las incógnitas del encuentro será el recibimiento que dé la afición del Valencia a Mumbrú, que tras salir del club 'taronja' fue seleccionador alemán y este verano retomó su carrera como entrenador de clubes.

Cuando fue destituido por el Valencia le sustituyó en el tramo final de la campaña el que entonces era su ayudante, Xavi Albert, que después lo fue de Pedro Martínez dos campañas y que ahora está al frente del equipo desde este verano. Con el valenciano en su banquillo, el equipo está firmando su mejor arranque histórico en la Euroliga.

Este martes, el Valencia se impuso en la caldeada pista del Partizan en Belgrado y sumó su novena victoria en la competición, un balance que le ha permitido auparse a la primera plaza del torneo, con el mismo balance que el Olympiacos.

En Serbia, el equipo de Xavi Albert dio una lección de recursos y dureza mental y física para imponerse en un partido con un guion con muchos menos puntos de los que suelen tener sus partidos.

También el equipo italiano llega con buenas sensaciones pues este martes se impuso en su pista al poderoso Panathiniakos y rompió una racha de cinco derrotas seguidas que le habían llevado a la zona baja.

El pívot maliense Aliou Diarra, con un promedio de 12 puntos y 7 rebotes, el exterior canadiense Marcus Carr y los estadounidenses Wendell Moore y Derrick Alston Jr. son las principales referencias del equipo italiano, que se ha visto lastrado en este arranque de competición por su flojo porcentaje de tiros de campo, uno de los tres peores de la Euroliga.

En este encuentro podría reaparecer tras casi tres semanas de baja por una lesión muscular el ala-pívot Nikola Mirotic. Si el jugador nacido en Montenegro estuviese finalmente disponible, Albert debería hacer dos descartes técnicos y el interior Nate Reuvers sería su única baja.