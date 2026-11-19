Con este triunfo, el décimo en trece jornadas, el Valencia se asegura seguir en la parte más alta de la clasificación de la Euroliga, y solo perdería la primera plaza en el caso de una victoria de casi treinta puntos del Olympiacos ante el Real Madrid.

El conjunto de Álex Mumbrú, recibido con más pitos que aplausos en su primer reencuentro con el Valencia Basket tras su destitución de 2024, se agarró al partido con un par de triples de Rasheed Bello pero también los locales empezaron a meter desde 6,75 de la mano de TJ Shorts, Taylor y del reaparecido Nikola Mirotic. Esos tiros y el control del rebote les permitieron incrementar su renta (30-22, m.10).

Un triple de Derrick Alston Jr sobre la bocina del primer cuarto insufló algo de confianza en el Virtus pero el Valencia no dejó de carburar y el 16-8 inicial en rebotes pesaba mucho en el juego. El conjunto de Xavi Albert dominaba el rebote, pero también corría y leía con clarividencia la defensa italiana y su renta empezó a abrirse lo que obligó a Mumbrú a parar el partido (45-31, m.14).

La intensidad de Bello, una clara mejoría en el rebote y su defensa de cambios permitió al Virtus agarrarse al partido. El Valencia, que perdió a Jasiel Rivero por una lesión en un tobillo, forzó mucho para darle la bola a Mirotic con algún defensor pequeño y perdió ritmo en ataque, lo que hizo que llegara al descanso con una renta algo mas ajustada (50-40, m.20).

Regresó mejor el equipo local a la cancha pero los fallos en tiros liberado, principalmente de un Dylan Osetkowski que erró sus siete primeros tiros de campo, le pasaron factura en su ánimo. Al ver las sensaciones de su equipo y su renta reducida a cuatro, Xavi Albert pidió un tiempo muerto. Ni ese parón ni volcar su juego sobre un Armori Brooks también errático tuvieron efecto de inicio. Mucho menos la aparición por primera vez en el choque de Mo Gueye.

El hambre por el rebote y el tesón de Gonzalo Corbalán y Álvaro Cárdenas sostuvieron al Valencia pero el Virtus, sin brillo y pese a perder los suyos varias bolas bajo el aro, siguió recortando su desventaja desde la línea de tiros libres.

La balanza física estaba cada vez más inclinada del lado italiano y aunque los locales resistieron hasta el inicio del último cuarto, finalmente, cuatro tiros lejanos seguidos, dos de Frazier, Alston Jr, y Carr, le dieron la vuelta al partido con un parcial de 0-11 (67-76, m.33). Lo paró de nuevo Albert pero no logró insuflar confianza a los suyos, que empezaron a renunciar a tiros.

Un triple de Mirotic y el enfado por dos posibles faltas en ataque no pitadas al Virtus enchufaron al Valencia y al Roig Arena. Y ahí apareció TJ Shorts. El base aceleró al máximo para sacar faltas, parar el reloj y sumar de uno en uno. Su fe acabó por contagiar al resto, un triple de Brooks apretó el marcador y una penetración del menudo base empató el duelo (82-82, m.38).

Al perder el control del rebote en su propia canasta, el Virtus entró en el último minuto con muchas más dudas. A falta de 52 segundos el partido estaba empatado y la bola era para los de Mumbrú pero TJ Shorts cazó un pase hacia atrás, robó el balón y anotó.

En la siguiente, el Virtus falló un triple para ponerse por delante y Brooks cerró desde la línea de tiros libres para el Valencia un partido que se le había puesto muy cuesta arriba.

92.- Valencia Basket (30+20+17+25): TJ Shorts (20), Saint-Supéry (2), Taylor (15), Osetkowski (-), Sako (20) -cinco titular- Cárdenas (3), Gueye (-), Corbalán (2), Brooks (12), Puerto (7), Mirotic (11) y Rivero (-).

87.- Virtus Bolonia (25+15+23+24): Frazier (12), Carr (13), Edwards (7), Kokila (-), Diouf (5) -cinco titular- Bello (15), Moore (4), Alston Jr.(8), Baldasso (-), Hackett (2), Klintman (12) y Diarra (9).

Árbitros: Latisevs (LAT), Vyklicky (CZE) y Peer (ISR). Eliminaron por cinco faltas al visitante Moore (m.39).

Incidencias: partido correspondiente a la décimo tercera jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Roig Arena ante 12.362 espectadores.