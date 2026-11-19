La diputada colorada Johana Vega denunció que el contralor general Camilo Benítez la amedrenta desde hace un tiempo, y que la amenaza con enviarla presa.

En una conferencia de prensa, la diputada colorada dijo que el contralor Camilo Benítez la llamó, la maltrató y le dijo que terminará presa y que también perseguirá a su hermano, el actual intendente de Mariano Roque Alonso, Julián Vega.

“Vas a ir presa por que tenés techo de vidrió yo tengo techo de cemento. Ahora voy también por tu hermano” Johana Vega.

Vega informó que mantuvo una conversación telefónica con Camilo Benítez, que fue grabada por ella, que presentará el próximo martes durante la sesión en Diputados.

Recordemos que Johana Vega está bajo la lupa de la Contraloría General de la República debido a su nexo sentimental con el extitular de Petropar Eddie Jara, quien está siendo procesado por presunto enriquecimiento ilícito superior a G. 5.399 millones.

“No entiendo como el presidente Peña ya se fue, el fiscal general ya se fue y él todavía no se va. Él fue el que preparó todos los documentos para que Peña quede limpio. El contralor fue el que apañó todo” Johana Vega.

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Hay demasiadas pruebas

La diputada Vega indicó que existen demasiadas pruebas para llevar adelante el juicio político del contralor Camilo Benítez, por lo cual insistió a sus colegas a acompañar el libelo acusatorio, que se estancó tras el anuncio de las bancadas coloradas de no acompañar su enjuiciamiento.

“Él fue el que preparo todos los documentos para que salga limpio Peña, para que se puedan blanquear todo sus bienes. La verdad saldrá a la luz” Johana Vega.

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La parlamentaria manifestó que Camilo Benítez se reunió con Santiago Peña y otras personas, que existen registros de ingreso en Mburuvicha Róga que podrían servir como prueba.

Johana Vega agregó que Camilo Benítez durante una llamada le dijo que llegará a ser ministro de la Corte y que les enviará presa a ella y a toda su familia.

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“Le pregunté por que si yo tengo todos los documentos. Me viene amedrentando todo el tiempo. Me pide cosas que yo ya no puedo. Este señor se tiene que ir”, dijo Vega con la voz entrecortada"



Johana Vega.

Diputados opositores están preparando el libelo acusatorio contra Camilo Benítez y que sería presentado en los próximos días. Sin embargo, el sector oficialista se atrincheró para defenderlo sin siquiera ver aún las eventuales causales.