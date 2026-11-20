Bajo el lema 'Una noche en Vice City', la cita coincidió con el duelo ante los Milwaukee Bucks y capitalizó el estreno del nuevo título de Rockstar Games -que acumula cerca de 475 millones de copias vendidas en toda su saga tras trece años desde su última entrega- mediante una estrategia de negocio que trasciende lo deportivo.

"Esta alianza y activación lleva dos años gestándose y estamos muy emocionados de que por fin haya llegado", explicó a EFE la vicepresidenta sénior y directora de Marca y Crecimiento de los Miami Heat, Jennifer Álvarez.

Aunque los Heat han asociado su marca a 'Vice City' desde 2017, cuando lanzaron su primer uniforme con esa estética, Álvarez detalló que el acuerdo con Rockstar comenzó a fraguar tras la publicación del tráiler de GTA VI, en el que aparecía el pabellón Kaseya Center de los Heat.

Más de dos años después de ese vídeo, que acumula 306 millones de reproducciones en YouTube, ese mismo recinto se vistió de rosa y el azul neón para llevar el universo del juego a la cancha.

El despliegue tuvo un impacto inmediato en la taquilla y en la captación de público. Según datos de la franquicia, el 86 % de quienes adquirieron entradas para el encuentro eran asistentes primerizos de los Heat, y más del 20 % viajó desde más de 400 kilómetros de distancia.

El carácter especial de la noche estuvo cerca de duplicar el precio de los boletos, de modo que los más económicos alcanzaron casi 150 dólares a escasas horas del encuentro.

La cita, además, incluyó la instalación de un inmenso letrero con el logotipo de 'Vice City' sobre la cubierta del pabellón como parte de un acuerdo de mercadotecnia de 975.000 dólares entre Rockstar y el condado de Miami-Dade.

Los Heat también aprovecharon el tirón para lanzar una nueva colección de ropa, incluida una camiseta de partido, con diseños exclusivos y limitados de la marca Cactus Jack -la firma del cantante Travis Scott- que sólo se podían adquirir en el interior del estadio.

Estas prendas se sumaron a la colección 'Court Culture Vice City' -lanzada el 2 de octubre, cuando atrajo a un 95 % de compradores nuevos en la tienda del equipo- y provocaron largas filas de aficionados ansiosos por hacerse con un recuerdo de la jornada.

Para trasladar la atmósfera del videojuego a la cancha, el parqué lució un diseño conmemorativo con el logotipo 'VI' de GTA y sus colores rosa y azul, en el que el nombre 'Vice City' sustituyó la llama habitual que sirve como emblema de los Heat.

La alianza con Rockstar también se trasladó a los puestos de comida, que por una noche se transformaron en las cadenas favoritas de comida rápida del juego: 'Burger Shot' y 'Cluckin' Bell', mientras que en el exterior del pabellón se exhibieron vehículos emblemáticos de GTA VI y se habilitaron puntos fotográficos para que los aficionados pudieran retratarse con ellos de fondo.

En el interior sonaron canciones características del videojuego, y en algunas pausas del partido se emitieron vídeos de 'Vice City' en los videomarcadores.

"Desde el principio se trató de explorar el arte de lo posible. Tanto Rockstar como los Heat sabíamos que queríamos hacer algo inédito, creando una experiencia inmersiva en el pabellón que uniera los videojuegos y el deporte de una manera nunca vista en un entorno en vivo", sentenció Álvarez.