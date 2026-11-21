"No es que esté siendo la revelación de la temporada, porque creo que el año pasado ya jugó un gran baloncesto. Es verdad que ahora estamos hablando de élite esta temporada en todos los aspectos, ofensivos especialmente, a nivel de puntos por posesión, de puntos totales, de rating ofensivo, estamos hablando de uno de los tres mejores equipos en ataque de la Liga acb, si no el mejor", aseguró.

Por ello, el técnico destacó que su equipo tiene que estar "muy preparado para tratar de contrarrestar ya no la complejidad, sino la mucha eficiencia que tienen en muchas de sus partes del juego".

"Es un equipo muy coral, ya son varias veces que han pasado, pasan con facilidad de 100 puntos, llegan casi a 120 en varios partidos. Estamos hablando de un equipo que es la élite ofensiva de la Liga y esto no se hace ni con uno ni con dos jugadores. Es un tema muy coral que habla muy bien de lo muy trabajados que están y de los jugadores que tienen este año en la plantilla", prosiguió.

Albert reconoció que su equipo afronta este duelo con un mayor desgaste físico que su rival, tras haber jugado dos partidos de Euroliga entre semana, aunque recalcó que "es lo que tiene la convivencia de dos competiciones tan exigentes como es la Euroliga y la acb, que o estás al 100% o lo pagas en la Liga de casa".

"Para nosotros todos los partidos son iguales, sea Euroliga, sea acb, y, por tanto, prepararse para un partido más. No miramos que sea un partido europeo o de Liga Nacional. Máximo respeto y máxima concentración para afrontar este partido", concluyó.