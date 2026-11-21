Ambos equipos se han enfrentado 24 veces en partido oficial y el equipo gallego salió victorioso en 18 de ellas. Además, Carles Marco solo ha perdido un partido de los diez que jugó contra Lleida.

El técnico badalonés de Coruña tiene a todos sus jugadores disponibles para el encuentro, después de que el escolta lituano Tomas Dimsa haya superado la lesión muscular en el gemelo de la pierna izquierda que le impidió disputar los últimos partidos.

Pero Carles Marco desconfía del rival, que encadena siete jornadas sin ganar. Avisa de su potencial exterior y de la fortaleza en el juego interior con Melvin Ejim, Shurna, Perrin y Kur Kuath.

No esconde el técnico que es un partido muy importante, ya que un triunfo les permitiría coger una renta de tres victorias sobre un rival directo en la pelea por la permanencia. Por eso, hace un llamamiento a la afición para llenar el Coliseum, donde su equipo ha conseguido los tres triunfos que suma hasta el momento.

Este encuentro, correspondiente a la novena jornada de la liga Endesa, comenzará a las 11:30 horas GMT y será dirigido por el trío arbitral formado por los catalanes Óscar Perea, Alberto Baena y Yasmina Alcaraz.