El conjunto azulgrana, cuarto en la clasificación con seis victorias y dos derrotas, visita a un cuadro aurinegro que ocupa la tercera posición, en un enfrentamiento directo que puede marcar diferencias en la lucha por los puestos de privilegio. Los de Aleksander Sekulic tratarán de pasar página a una noche europea que terminó con protestas y un profundo malestar en el bando catalán.

La derrota en la prórroga, resuelta por pequeños detalles, dejó especialmente señalado el criterio arbitral. Los azulgranas acabaron molestos tanto por la diferencia en los tiros libres concedidos a ambos equipos como por la falta señalada a Josh Nebo sobre Tyson Carter en los últimos compases, considerada disruptiva por los colegiados.

El enfado llegó hasta el punto de que Joel Parra fue eliminado por sus protestas sobre la pista. Ahora, el conjunto azulgrana tiene la oportunidad de canalizar esa frustración y convertirla en energía competitiva para dar un golpe sobre la mesa en una de las pistas más exigentes del campeonato.

Para ello, el Barça se apoyará en su eficacia ofensiva: es el equipo con mejor porcentaje de tiro real de la Liga Endesa, con un 66,5%. Enfrente tendrá, sin embargo, a la segunda mejor defensa del torneo, la de un La Laguna Tenerife que encaja 113,4 puntos por cada cien posesiones.

El técnico azulgrana seguirá sin poder contar con los ala-pívots Yoan Makoundou y Tosan Evbuomwan, ni con los bases Mo Gibson y Kevin Punter. La principal incógnita está en la posible participación del flamante fichaje, el base Killian Hayes, que desde el jueves se ejercita con sus nuevos compañeros.

El jugador francés, que lleva sin disputar un partido oficial desde abril, no entró finalmente en la convocatoria para el partido ante el Estrella Roja, pero podría estar disponible para debutar este domingo y reforzar una rotación azulgrana mermada por las bajas.

El Barça afrontará el encuentro respaldado por una estadística favorable: ha ganado sus siete últimas visitas al Santiago Martín, donde presenta un balance global de 18 victorias y cuatro derrotas. El último triunfo del conjunto tinerfeño como local ante los azulgranas se remonta a las semifinales de las eliminatorias por el título de 2021, cuando se impuso por 80-68.