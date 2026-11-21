Ambos equipos promedian más de 100 puntos por partido en la liga Endesa. Valencia, además, es fuerte en el rebote defensivo con una media de casi 27 por encuentro, y ahí es justo donde más flaquea el conjunto de Luis Casimiro, que no llega a los 23 de media por encuentro.

Asaltar el Roig Arena exigirá al Breogán rozar la perfección. Su rival, con permiso del Real Madrid, es el equipo más en forma del continente. Domina todos los registros, apoyándose en la capacidad atlética de sus jugadores y en el notable acierto de sus jugadores exteriores.

“En el último partido de la Euroliga -contra el Virtus Bolonia- cogieron 29 rebotes ofensivos, es una locura”, avisó en la previa el técnico breoganista, quien pidió a sus jugadores “personalidad” para afrontar este exigente examen ante el conjunto taronja.

Casimiro confía en la victoria en Valencia. La exhibición de Rasir Bolton ante Andorra, el momento de forma de Francis Alonso y Tevin Brown, la dirección de Dominik Mavra y el juego en la pintura del croata Brankovic avalan su optimismo.

El choque de mañana, correspondiente a la novena jornada de la Liga Endesa, comenzará a las 17:00 horas y será dirigido por los colegiados Luis Miguel Castillo, Javier Torres Sánchez y Javier Ávila.