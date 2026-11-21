Moncho, hijo de Santiago de Compostela, es una leyenda del Obradoiro porque entrenó al club gallego durante 13 temporadas, de 2011 a 2024, y un total de 433 partidos de la Liga Endesa.

Será un partido muy especial en el plano personal porque será la primera vez que se enfrenta al Obradoiro y la primera vez que visita el Multiusos Fontes do Sar como rival desde su marcha.

El técnico gallego recaló en Fontajau en diciembre de 2024 y se ha erigido en el líder del proyecto de Marc Gasol. Primero salvó a un equipo que llevaba dos victorias en once jornadas y la temporada pasada guió al equipo hacia el mejor año de su historia en la ACB en victorias (14) y en posición (12º) y hacia la histórica clasificación europea.

Esta temporada el Girona está firmando un inicio prometedor, pero arrastra el debe de los encuentros como visitante (0-4 en la Liga Endesa) y el problema de las lesiones.

En los últimos dos partidos el equipo no ha podido contar con sus dos estrellas: el base estadounidense Mac McClung y el alero dominicano Jassel Pérez, y ha encajado dos derrotas: contra el Unicaja (82-70) y contra el Coretec Oostende en la Copa FIBA Europa (80-88). El martes encajó su primera derrota del curso en el Pavelló de Fontajau, pero sigue líder del grupo en su estreno continental (5-2).

Son dos bajas dolorosas. McClung, triple vencedor del concurso de mates de la NBA y máximo anotador histórico de la G League, venía de ser el MVP de octubre de la Copa FIBA Europa, mientras que Jassel Pérez es el líder de toda la ACB en anotación y el segundo mejor jugador en valoración.

Entre los dos promedian casi 35 puntos por partido en la Liga Endesa y su ausencia es un condicionante muy claro para el Girona, un equipo que en los últimos partidos ha dejado signos de cansancio por la falta de rotación por las bajas. Moncho admitió en la previa que serán duda hasta última hora.

El Girona, con todo, buscará un triunfo balsámico en casa del Obradoiro para llegar con una sonrisa a la ventana FIBA, un parón que debe servir para recuperar fuerzas y jugadores porque también siguen lesionados Pep Busquets y Maxi Fjellerup.

El equipo está empatado con el último equipo en puestos de Copa del Rey, el Unicaja, y ganar en el regreso a casa de Moncho supondría un nuevo paso para seguir aspirando a cotas mayores.