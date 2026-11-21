El conjunto blanco, que venía de haber cosechado solo una derrota en quince partidos, ha caído dos veces en apenas tres días, ofreciendo la que ha sido su peor imagen de la temporada en las visitas al Besiktas turco y al Olympiacos griego, lejos de sus cifras anotadoras habituales y evidenciando problemas en aspectos como las pérdidas.

Por ello, el hecho de volver a jugar en casa y en el contexto de un torneo que lidera con pleno de triunfos se antoja como balsámico, más cuando flota en el aire un ambiente de celebración que se centrará en este caso en la figura del técnico Pedro Martínez, quien con 1.112 se convertirá en el entrenador con más partidos dirigidos en la ACB.

El destino ha querido además que la plusmarca vaya a conseguirla con 'La Penya', el equipo que en el mes de marzo del año 1990, cuando era asistente, le dio la alternativa al profesionalismo tras la salida de Herb Brown. Después de unos meses en los que ganó la Copa Korac, volvería años más tarde en una segunda etapa no tan exitosa.

Los ojos mirarán también a otro lado, hacia el ala-pívot Eli John Ndiaye, quien debido a las lesiones de Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Mikael Jantunen ha sido llamado a filas por el Real Madrid para volver al mismo dando por concluida su cesión en la entidad catalana, con la que ha promediado 8 puntos, 4 rebotes y 7.5 dígitos de valoración.