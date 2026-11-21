La llegada de Pedro Martínez al Valencia Basket en el verano de 2024 supuso que el equipo elevara su ritmo ofensivo, un tipo de juego que le llevó la pasada campaña a grandes éxitos como la conquista de la Liga Endesa y la disputa de la Final a Cuatro.

Con su marcha al Real Madrid, el técnico catalán ha instaurado a su nuevo equipo en esta dinámica, pero el Valencia Basket, con Xavi Albert al mando, también la ha mantenido.

Tras las ocho primeras jornadas de la competición, el Real Madrid es el equipo con un mayor promedio de puntos anotados, 105,25; seguido del Río Breogán, con 104,75; y del Valencia Basket, con 100,6.

Con un presupuesto muy inferior, el equipo gallego, entrenado por el exentrenador del Valencia Basket Luis Casimiro, se ha subido a esa ola ofensiva y ha conseguido así cinco triunfos, solo uno menos que el equipo de Albert, segundo en la clasificación por detrás del invicto Real Madrid.

Los exteriores Rasir Bolton, Francis Alonso y Tevin Brown, los tres con un promedio de más de quince puntos por partido, son las principales referencias anotadoras del equipo gallego. Por dentro, quienes más puntos aportan son Danko Brankovoic y Mihajlo Andric.

El equipo de Lugo ha incorporado hace unos días al interior Amida Brimah para cubrir los problemas físicos de Aleksa Ilic. Además en sus filas milita el jugador de La Pobla de Vallbona Josep Peris, que promedia ocho minutos y tres puntos por encuentro.

El Valencia llega a esta cita mucho más desgastado que su rival, que no ha jugado desde que el pasado sábado 14 se impusiera por 119-110 al San Pablo Burgos. El conjunto 'taronja' jugó su partido liguero un día más tarde, y venció al Leyma Coruña 111-97, pero después ha jugado dos choques más en la Euroliga.

El martes firmó un triunfo de mucho mérito en la cancha del Partizan de Belgrado y el jueves repitió victoria ante el Virtus Bolonia ya en el Roig Arena.

En esos partido ya disputó unos minutos, tras la lesión muscular que ha padecido, el ala-pívot Nikola Mirotic, aunque el Valencia no podrá contar con el lesionado Jasiel Rivero que se une a la baja del interior Nate Reuvers. Albert deberá hacer un descarte técnico antes del partido, que no estará condicionado por los cupos tras la recuperación de Mirotic.

Dentro de los actos organizados por el club por su 40 aniversario, la plantilla del Valencia lucirá unas equipaciones retro, de color blanco con detalles azules y amarillos, basadas en las que usó el equipo en sus primeros pasos en 1986 y también se realizarán varias actividades de recuerdo del inicio de la andadura en el baloncesto, con la presencia de una nutrida representación de los jugadores que estuvieron presentes en esa etapa.