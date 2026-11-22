El alero lituano, con 19 puntos en la segunda parte y un 4/8 en triples, y el pívot islandés, dominante en ambas zonas (19 puntos y 6 rebotes), lideraron el triunfo bilbaíno ante un conjunto vitoriano que fue de más a menos y encadenó su quinta derrota consecutiva entre la Euroliga y la ACB.

La extraordinaria actuación del pívot bosnio Kenan Kamenjas (24 puntos y 12 rebotes) y los buenos momentos de Simmons (20 puntos y 5 asistencias) no fueron suficientes para que el equipo de Perasovic frenara a un Surne Bilbao lanzado tras el descanso que se resarció así de la dolorosa derrota encajada ante el UCAM Murcia.

Comenzó torcido el partido para el Baskonia con la baja de última hora de AJ Lawson, que había viajado a Bilbao pero no pudo jugar debido a un problema respiratorio de origen viral.

Pese a contar con una rotación reducida, el conjunto vitoriano aguantó el mejor inicio del Surne Bilbao para establecer la primera ventaja significativa (9-19, m.7), liderado por un inspirado Frisch.

El equipo de Perasovic, con un ritmo de juego muy vivo, puso en aprietos a un Surne Bilbao con dificultades para anotar, que concedió demasiadas canastas fáciles y permitió a su rival abrir una brecha de 13 puntos (14-27) poco antes de acabar el primer cuarto.

La dinámica se mantuvo en el inicio del segundo parcial. Los 'hombres de negro' elevaron su intensidad defensiva, pero la confianza del Baskonia, ahora a lomos de Kamenjas, le permitió mantener las diferencias (26-39) hasta mediado el cuarto.

Fue entonces cuando el Surne Bilbao encontró en la colosal figura de Hlinason, dominante en la pintura y también generador de juego, el apoyo necesario para recortar distancias y llegar incluso a ponerse por delante (45-44) con dos tiros libres del gigante islandés a 31 segundos del descanso.

Una ventaja efímera, ya que un triple de Frisch y un robo de Simmons devolvieron la iniciativa al conjunto vitoriano (45-49) al acabar el parcial.

El choque se reanudó con los dos equipos atascados en ataque y fue el Baskonia quien abrió el grifo para volver a cobrar una renta de nueve puntos (48-57, m.24). Fue el punto culminante que a partir de ese momento fue pasto de la voracidad del Surne con un Normantas desatado.

Once puntos consecutivos del lituano, incluidos tres triples, dispararon a los de Ponsarnau. Un tiempo muerto de Perasovic después de un parcial de 16-2 no cortó una hemorragia que subió hasta un tremendo 22-2 a pocos menos de un minuto para el fin de un parcial que acabó 70-60.

Seis puntos consecutivos de Simmons llevaron la inquietud a Miribila, pero Normantas apagó de nuevo el amago de reacción baskonista. Los de Perasovic, pese a todo, no perdieron la cara al encuentro y en el último minuto, con 82-77, Frisch no acertó en un triple y Hlinason sentenció a 30 segundos del final.

84.- Surne Bilbao (17+28+25+14): Frey (9), Normantas (19), Hilliard (10), Petrasek (9), Hlinason (18) -equipo inicial- Duscak (-), Darling (2), Ansorregi (2), Krampelj (4), Font (-), Somogyi (4) y Vautier (7).

80.- Kosner Baskonia (27+22+11+20): Simmons (20), Duarte (6), Joksimovic (-), Frisch (11), Kamenjas (24) -equipo inicial- DJ Stewart (8), Kurucs (-), Spagnolo (3), Smits (5) y Baugh (3).

Árbitros: Carlos Peruga, Iyán González y Cristóbal Sánchez. Eliminaron por cinco faltas a Frey (m.38).

Incidencias: partido de la 9ª jornada de la Liga Endesa disputado en el Bilbao Arena con 9.263 espectadores en las gradas.