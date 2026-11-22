El resultado final fue de 97-96 para los Knicks, en lo que ha sido su quinto triunfo consecutivo.

Mike Brown no contaba este sábado con OG Anunoby ni Karl-Anthony Towns, dos de los hombres clave en el campeonato de 2026, para recibir a los Blazers en el Madison Square Garden. En su lugar entraron Landry Shamet y Andre Drummond.

Aún con las bajas, los Knicks fueron una apisonadora en el primer cuarto, con un parcial de 40-23. En el segundo llegaron a tomar una máxima ventaja de 26 puntos (66-40), pero un triple de Jrue Holiday sobre la bocina del descanso alivió un poco el mal sabor de boca de los Blazers, que se fueron a vestuarios 23 abajo (66-43).

De tener el partido bajo control, al colapso total. Los Knicks se quedaron en 31 puntos en toda la segunda mitad (15 en el tercer cuarto y 16 en el cuarto) con un triste 12 de 41 en tiros de campo (29,3 %).

La ventaja que habían amasado en la primera mitad se fue esfumando hasta que, a 1:04 del final, los Blazers lograron la gesta de empatar el partido (94-94) con un triple de Damian Lillard. Era el primero de la noche para el triplista de Portland, que había fallado sus siete intentos anteriores.

Jalen Brunson se puso el equipo a la espalda, pero falló sus tres siguientes tiros de campo, ese tipo de canastas 'clutch' que son el pan de cada día para la estrella de los Knicks.

Y, a 3,2 segundos del final, Drummond cometió una falta sobre Deni Avdija, que anotó sus dos tiros libres para dar a Portland su primera ventaja de la noche. El parcial de la segunda mitad hasta ese momento era de 28-53 para los Blazers. Los Knicks estaban a punto de probar su propia medicina.

Pero en la última posesión, Josh Hart puso el balón en juego desde la banda para Bridges, que amagó para deshacerse de Toumani Camara y, libre de marca, encestó un triple épico que enloqueció al Madison Square Garden. 97-96.

Brunson firmó 30 puntos esta noche en Manhattan, Shamet aportó 20 y Bridges 12.

Para los Blazers, Donovan Clingan completó un doble-doble con 22 puntos y 13 rebotes, Deni Avdija sumó 20 puntos y Damian Lillard, que terminó con un impropio 11 % desde el perímetro, otros 15 puntos.

Tanto los Knicks como los Blazers salen del partido de este sábado con un balance de 10 victorias y 6 derrotas en este primer mes de competición.