Sainz saltó al parqué en solitario y, en mitad de la pista, recibió los aplausos de la grada poco antes de que todos los presentes pudieran ver, a través de los marcadores, un vídeo con algunos de sus mejores momentos. Acto seguido salió a su encuentro el presidente Florentino Pérez, quien le hizo entrega de un trofeo con forma del escudo del Real Madrid y de una camiseta de la actual temporada con su apellido y el dorsal número siete. Mientras, desde la grada, se coreó 'Lolo, Lolo'.

Como jugador Sainz ganó cuatro Copas de Europa, 7 Ligas y 5 Copas, además de ser internacional con la selección española en 68 ocasiones; y durante sus 14 temporadas como técnico de la entidad sumó dos Copas de Europa más, 8 Ligas, 4 Copas de España, 2 Recopas, 4 Intercontinentales, 1 Korac y 1 Supercopa de España, firmando 595 victorias en 734 partidos. Asimismo entrenó al propio Joventut, fue seleccionador español logrando una medalla continental en 1999, y ejerció como director general de la sección de baloncesto del Real Madrid durante tres años.