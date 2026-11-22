Wembanyama terminó con 50 puntos, 19 rebotes, 5 tapones y 4 robos en 32 minutos en pista, rompiendo varias estadísticas. Hace apenas dos semanas, el francés había protagonizado otra exhibición con 52 puntos, 24 rebotes y 8 tapones.

"Es muy especial. Pero, a diferencia de muchos de mis compañeros, no soy de los que buscan engordar sus estadísticas", aseguró Wembanyama en declaraciones a pie de pista.

Es la victoria 14 en los últimos 15 partidos para los Spurs, que lideran la Conferencia Oeste empatados con los Lakers.

Wembanyama, que está protagonizando un inicio de campaña de 'MVP', solo opacado por el del esloveno Luka Doncic, también ha sido protagonista en las últimas horas después de formar parte de una subasta para un programa benéfico de los Spurs.

Una partida de ajedrez con Wembanyama alcanzó los 51.000 dólares, dentro de una recaudación total de 1,1 millones de dólares.