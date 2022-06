12 de Octubre anunció la salida del entrenador Sergio Orteman

La pausa en el torneo Apertura 2022 del fútbol paraguayo por la Fecha FIFA permitió al 12 de Octubre de Itauguá modificar al cuerpo técnico. La directiva del Globo decidió destituir a Sergio Orteman a causa de los malos resultados: el uruguayo asumió en reemplazo de Pedro Sarabia, pero el rendimiento del equipo no cambió y en 17 fechas, está último con 13 puntos.

Orteman, quien anteriormente había conducido a Olimpia, dirigió un total de 10 partidos y solo conquistó un triunfo: el 29 de abril, en el Luis Salinas, donde superó 2-0 a Tacuary con goles de Martín Batallini y Nelson Sanabria. Luego, fueron cuatro empates y cinco derrotas (2-0 vs. Cerro Porteño, 4-0 vs. Libertad, 2-1 vs. Nacional, 3-0 vs. Guaraní y 4-0 vs. Guaireña).

“Agradecemos al Prof. Sergio Orteman y a todo su Cuerpo Técnico por el profesionalismo y el trabajo realizado en la institución. Les deseamos el mayor éxito posible”, publicó la institución en las redes sociales. Desde este viernes, a más de una semana para la reanudación del campeonato, asumirá Robert Pereira, quien abandonó Tacuary por diferencias con el gerenciamiento.