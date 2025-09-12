Fútbol

A qué hora juega hoy 2 de Mayo vs. Guaraní y dónde ver en vivo

2 de Mayo y Guaraní disputan hoy la duodécima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
12 de septiembre de 2025 - 13:10
William Mendieta y Fernando Fernández, futbolistas de Guaraní, celebran un gol en el partido frente a 2 de Mayo por la primera fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
William Mendieta y Fernando Fernández, futbolistas de Guaraní, celebran un gol en el partido frente a 2 de Mayo por la primera fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.@ClubGuarani

Guaraní enfrenta a 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Gallo norteño y el Aborigen juegan a las 19:00, hora de Paraguay, en el Río Paraítí. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

2 de Mayo vs. Guaraní: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas

Estados Unidos - Este: 17:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Los jugadores del 2 de Mayo celebran un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 11 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
Los jugadores del 2 de Mayo celebran un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 11 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.

2 de Mayo vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Jhon Jairo Sánchez, futbolista de Guaraní, celebra un gol en el partido frente a Libertad por la novena fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Jhon Jairo Sánchez, futbolista de Guaraní, celebra un gol en el partido frente a Libertad por la novena fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.

2 de Mayo vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

