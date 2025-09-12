Guaraní, el puntero, enfrenta a 2 de Mayo en el Río Parapití

Guaraní enfrenta hoy a 2 de Mayo por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Gallo norteño y el Aborigen juegan en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero: arranca a las 19:00, hora de Paraguay, con la conducción de Derlis Benítez y el VAR de Zulma Quiñónez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

2 de Mayo, por un cupo internacional 2026

2 de Mayo tiene como objetivo clasificar a la Copa Sudamericana. Con 11 fechas por disputar, el el Gallo de Felipe Giménez marcha penúltimo en el acumulativo: suma 31 puntos y está a 8 del primer puesto de clasificación. Buscando remontar, los pedrojuaninos están obligados a ganar, que extendería la racha de triunfos tras el 3-2 a Olimpia en la ronda anterior.

Guaraní, por extender la ventaja en la cima

Guaraní arranca la segunda rueda con el fin de aumentar la diferencia en la punta de la tabla y cargar toda la presión sobre el segundo Cerro Porteño. El Aborigen de Víctor Bernay, que remontó un 0-2 y venció 3-2 a Sportivo Luqueño en la jornada pasada, quiere sumar la cuarta victoria al hilo en el certamen y llegar a los 28 puntos, superando parcialmente por 7 al Ciclón.

La formación de 2 de Mayo vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Juan Feliú; Pedro Sosa, Camilo Saiz, César Castro; Marcelo Acosta, Sergio Sanabria, Óscar Romero, Ronald Cornet; Elías Alfonso y Rodrigo Ruiz Díaz.

La formación de Guaraní vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Aldo Pérez; Daniel Pérez, Alcides Barbotte, Sebastián Zaracho, Thiago Servín; Alcides Benítez, Agustín Manzur, Aldo Maíz, Derlis Rodríguez; Jhon Jairo Sánchez y Richar Torales.