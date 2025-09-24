2 de Mayo: Copa internacional, en el horizonte del Gallo norteño

La Copa Sudamericana, a través del puntaje acumulativo, y la Libertadores, mediante la Copa Paraguay, aparecen en el horizonte del Gallo norteño, Sportivo 2 de Mayo, que el domingo recibirá a General Caballero de Juan León Mallorquín, a las 15:30. En principio, el juego fue fijado para las 19:00.
“Estamos a tres puntos de la zona de clasificación”, expresó el vicepresidente del club, Dr. Víctor Duarte Francia, quien espera que el equipo dirigido por Felipe Giménez siga creciendo para lograr el pasaporte.
“La clasificación sería una buena inyección económica, además del prestigio deportivo”, añadió.
El segundo ciclo de Felipep en el Corral pedrojuanino comprende cinco juegos, con cuatro victorias y una derrota, incluyendo la Copa Paraguay.