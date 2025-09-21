Libertad 0-2 de Mayo 1: El “Gallo” canta a los pintados

Pobre partido que se definió en la adición

La primera parte fue bastante pobre en cuanto a propuestas ofensivas. En su condición del dueño de casa, Libertad asumió el rol protagónico, con la conducción de Sanabria en la zona medular y las participaciones de Bogarín, Fernández y Franco en tres cuartos, que generalmente no tuvieron peso.

El Sportivo 2 de Mayo pobló el mediocampo con la intención de cortar los circuitos de pases que generalmente intentan imponer los volantes gumarelos en asociación con los ofensivos. El “Gato” Giménez colocó como único referente a Ruiz Díaz, los demás ofensivos cumplieron con tareas de relevo.

Pasando el primer cuarto de hora el local generó su primera y única aproximación importante, con una pared entre Aguilar y Fretes, que concluyó con la incursión ofensiva del lateral, quien sacó el zurdazo que encontró bien posicionado al Martínez, quien envió el esférico por encima de su pórtico.

Pero la acción más clara de esa primera mitad fue para el “Gallo”, mediante una acción esporádica, derivado de un centro de Acosta que encontró a Riquelme de frente a la portería, pero su control permitió la reacción providencial de Robert Rojas, quien desactivó el peligro en la portería local.

La etapa complementaria continuó con la misma carencia de estética, el riesgo se mantuvo lejos de las porterías. La monotonía se rompió en el último cuarto de hora, luego de la infantil expulsión de “Tacuara” Cardozo por un codazo al rostro del volante Sanabria, que dejaba al local con diez.

Con la superioridad numérica parecía que la visita no se animaba, hasta que la acción individual de Acosta derivó en el pisotón dentro del área de Troche, para la sanción de la pena máxima en tiempo de adición, de la que se encargó Fernando Matías Cáceres, con una definición rasante al medio.

Felipe Giménez: “El equipo lo trabajo muy bien”

El entrenador del Sportivo 2 de Mayo, Felipe Giménez, mostró su conformidad por lo demostrado por sus dirigidos. “Me siento muy orgulloso de como ellos entendieron el partido, lo planificado, sabíamos cómo teníamos que jugarlo, sabíamos que teníamos que ser intensos, ordenados, no teníamos que dar espacios y animarnos, tener esa personalidad que el equipo tuvo. En líneas generales, a lo largo del partido, el equipo lo trabajo muy bien porque en frente hay jerarquía, un rival que es el último campeón”.

El técnico de Libertad, Pablo Guiñazú, analizó. “Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, muy difícil, desde lo físico, lo táctico, que teníamos que estar finos para tratar de lastimar, ellos hicieron un buen planteamiento, pero creo que el trámite general fue parejo. Después la expulsión, con un jugador menos te limita, un poco-bastante, y el penal al final, hay VAR, no hay polémica, el VAR dijo que fue penal, hay que asumirlo y las expulsiones no me gustan, nosotros no nos tenemos que meter con el árbitro”.

