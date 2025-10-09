2 de Mayo: Amambay, como territorio azulgrana

La dirigencia del 2 de Mayo, encabezada por el Ing. Hugo Romero, refirió que estadísticamente, los aficionados azulgranas acuden en mayor número al Corral del Gallo norteño en comparación a los seguidores del Olimpia, por lo que se puede colegir que el departamento del Amambay puede ser considerado territorio cerrista, aunque el acompañamiento en masa guarda relación de la actualidad del elenco.

Lea más: Consolidación de Ángel Martínez

“En Pedro Juan Caballero se siente que hay más cerristas. Me baso en las estadísticas. El año pasado con Cerro hubo 17.000 pagantes y con Olimpia 12.000”, expresó el presidente de la institución albiazul, en charla con el Cardinal Deportivo.

El dirigente señaló que es muy difícil ser originario de un club del interior, que todos tienen sus colores, sus predilecciones en cuanto a los equipos profesionales. Romero es cerrista, pero con el paso de los años pasó a abrazar la causa del 2 de Mayo, un digno representante del decimotercer departamento en el fútbol profesional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las entradas para la fiesta del fin de semana se expiden tanto de manera presenciar u online. Las mismas cuestan 20.000 guaraníes en Graderías, 40.000 en Plateas, 70.000 en Preferencias locales y 100.000 para visitantes.