Consolidación de Ángel Martínez en 2 de Mayo

Natural de San Juan Nepomuceno, el golero del Sportivo 2 de Mayo, Ángel Martínez, llegó al Corral del Gallo norteño en 2023, después de militar en las formativas de Olimpia.

Ángel registra 18 partidos en Primera con el elenco “avícola”, 17 en esta temporada, que pasa a ser la mejor dentro de su promisoria carrera, teniendo en cuenta que los goleros llevan más tiempo para alcanzar madurez.

El guardameta fue suplente del experimentado Carlos Servín por un largo periodo, hasta que tuvo la oportunidad de jugar y afirmarse como titular.

La dotación albiazul se prepara para el enfrentamiento sabatino contra Cerro Porteño, a cumplirse en el estadio Río Parapití, a las 17:30.

Como el elenco viene de alcanzar seis victorias consecutivas, incluyendo la Copa Paraguay, el entrenador Felipe Giménez activa sobre la base del conjunto ganador, analizando cambios puntuales en caso de lesiones.

Las entradas para el choque contra el Ciclón cuestan 20.000 guaraníes en Graderías, 40.000 en Plateas, 70.000 en Preferencias y 100.000 para el sector techado visitante.

El “2” marcha en el cuarto puesto del Clausura.