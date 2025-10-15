2 de Mayo

2 de Mayo: Homenaje por marca centenaria “avícola”

El Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero brindó el pasado fin de semana un homenaje a dos de sus principales figuras defensivas por haber alcanzado la marca de 100 partidos en el club, entre División Intermedia y categoría de Honor.

Por ABC Color
15 de octubre de 2025 - 17:24
Pedro Pablo Sosa, con los directivos Víctor Hugo Duarte Francia (izquierda) y Hugo Romero.
Antes del partido contra Cerro Porteño, las autoridades del Sportivo 2 de Mayo, encabezadas por Hugo Romero (presidente) y Víctor Hugo Duarte Francia (vice), convocaron a Pedro Pablo Sosa (34 años) y César Manuel Castro (32) para entregarles una camiseta enmarcada como recuerdo de la marca centenaria “avícola”.

El Gallo norteño, que igualó el sábado último con el Ciclón 0-0, recibirá el viernes en su Corral a Nacional, en juego de la decimoséptima fecha del torneo Clausura, marcado para las 20:00.

El objetivo de los albiazules es clasificar por segunda vez a una competencia internacional, que sería la Copa Sudamericana. Este año no pudieron superar el filtro local contra Guaraní.

El 2 de Mayo lleva seis temporadas de intervención en la máxima categoría de nuestro fútbol, en dos etapas. La primera fue entre el 2006 y el 2009. La actual se inició en 2024.