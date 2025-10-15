2 de Mayo: Homenaje por marca centenaria “avícola”

Antes del partido contra Cerro Porteño, las autoridades del Sportivo 2 de Mayo, encabezadas por Hugo Romero (presidente) y Víctor Hugo Duarte Francia (vice), convocaron a Pedro Pablo Sosa (34 años) y César Manuel Castro (32) para entregarles una camiseta enmarcada como recuerdo de la marca centenaria “avícola”.

El Gallo norteño, que igualó el sábado último con el Ciclón 0-0, recibirá el viernes en su Corral a Nacional, en juego de la decimoséptima fecha del torneo Clausura, marcado para las 20:00.

El objetivo de los albiazules es clasificar por segunda vez a una competencia internacional, que sería la Copa Sudamericana. Este año no pudieron superar el filtro local contra Guaraní.

El 2 de Mayo lleva seis temporadas de intervención en la máxima categoría de nuestro fútbol, en dos etapas. La primera fue entre el 2006 y el 2009. La actual se inició en 2024.