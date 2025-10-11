2 de Mayo 0-Cerro Porteño 0: Un “Gallo” bravo frena al “Ciclón”

El local mereció más, pese a la inferioridad numérica

Encuentro parejo en la primera mitad, en la que se repartieron el protagonismo. El primer cuarto de hora fue para el 2 de Mayo, que tomó la posesión del esférico, con una propuesta marcada, lejos de la especulación, ensanchando el campo constantemente con los extremos, quienes contaban con el respaldo de los laterales en ofensiva.

Posterior a ese lapso, Cerro Porteño se fue asentando en el campo de juego, adelantando sus líneas y teniendo a “Totín” Amarilla como el arma más incisiva en el ataque. Pese a emparejar el trámite, el elenco comandado por Jorge Bava seguía encarando un partido incómodo ante un equipo que hacía sentir el rigor físico, sumado al calor y a la pista seca que no fue regada en la previa.

Promediando la media hora, el Ciclón contó con su chance más clara, mediante “Totín” Amarilla, quien, luego de recibir la descarga de Piris da Motta, sacudió un derechazo desviado por la punta de los dedos del portero Martínez, el cual se estrelló en el larguero. En el rebote, Saiz, con un cruce providencial, le arrebató el gol a Aliseda, quien estaba al acecho.

En la etapa complementaria el dueño de casa tomó el control de las acciones, ingresando con variantes ofensivas al segundo periodo. Una de esas movidas no fue productiva, ya que Diego Acosta fue expulsado luego de caer en la provocación de Pérez, respondiendo con un patadón en la rodilla del zaguero azulgrana, por lo que debieron encarar la última media hora con inferioridad numérica.

Pese a esa incidencia, Cerro Porteño no hizo pesar el jugador de más, no contó con la conformidad del “Gallo”, que no quiso saber nada de defender el empate. Con valentía adelantó sus líneas y se animó a poblar el campo rival, siendo incluso superior en el trámite de juego. Empujado por su afición, el dueño de casa quiso quedarse con los puntos.

Con su propuesta ambiciosa, el local se exponía en el fondo, y fue en una de esas concesiones que el Ciclón pudo generar la chance más clara del partido, derivado de un centro desde la izquierda de Carrizo, desviado levemente en el cruce de Feliú y el manotazo del portero Martínez, que cayó a la posición de “Totín” Amarilla, quien se perdió el gol increíblemente en la boca del arco.