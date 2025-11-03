El 2 de Mayo, con el sexto duelo del año con Guaraní

El partido entre Sportivo 2 de Mayo y Guaraní, por un lugar en la final de la Copa Paraguay 2025, será el miércoles en el estadio de Sol de América, a las 20:00.

Lea más: La marcha del Clausura 2025

Los datos estadísticos ligueros del presente ciclo marcan números parejos. En el Apertura los aurinegros ganaron 2-1 en la primera rueda y los albicelestes se impusieron por 1-0, en la segunda. En el Clausura, el Legendario salió al frente por 3-1 y el conjunto “avícola” ganó en la revancha 1-0. El desequilibrio se da en la Copa Sudamericana, en la que el club capitalino triunfó por 2-0 en el filtro local.

El 2 de Mayo, que pugna por volver al escenario internacional, desea hacer historia en el certamen de integración, en el que dejó fuera de carrera a Encarnación FC (llave de 16), Deportivo Minga Guazú (octavos de final) y Tembetary (cuartos).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy