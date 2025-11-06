Oficial e histórico: 2 de Mayo clasificó a la Copa Libertadores 2026

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero es el cuarto representante del fútbol paraguayo en la Copa Libertadores 2026. El Gallo norteño obtuvo el último boleto al certamen continental después de acceder a la final de la Copa Paraguay 2025 y, enfrentar por el titulo al descendido General Caballero de Juan León Mallorquín, que no puede disputar el torneo de clubes.

“2 de Mayo saco boleto para la Conmebol Libertadores 2026”, oficializó la Conmebol en la bienvenida oficial de @Libertadores en las redes sociales. Los dirigidos por Felipe Giménez disputarán la competencia por primera vez en la historia. Además, el club del Departamento de Amambay es el décimo tercero de la Primera División de Paraguay.

La bienvenida de la Libertadores a 2 de Mayo

2 de Mayo: Segunda clasificación continental

2 de Mayo jugara un campeonato internacional por segunda ocasión. En 2024, el Gallo norteño, también bajo la conducción de Felipe Giménez, logró el pase a la Copa Sudamericana 2025. Los pedrojuaninos debutarán en la Fase Preliminar y a partido único, perdieron 2-0 ante Guaraní en el Arsenio Erico. William Mendieta y Richard Torales habían anotado los tantos.

Los paraguayos en la Copa Libertadores 2026

Libertad y 2 de Mayo clasificaron a la Copa Libertadores 2026 al ganar el torneo Apertura 2025 y lograr el pase a la final de la Copa Paraguay 2025 (el rival descendió y no puede disputar el certamen) respectivamente. Los otros son Cerro Porteño y Guaraní, que definen con el torneo Clausura 2025 cual accede a fase de grupos (campeón) y a Fase 2 (Paraguay 3 por el anual).

