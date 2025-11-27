Felipe Giménez renuncia a la dirección técnica de 2 de Mayo

El segundo ciclo de Giménez será recordado por haber conseguido un logro histórico: la primera clasificación del Sportivo 2 de Mayo a la Copa Libertadores de América. Este hito se concretó gracias a la gran campaña realizada en la Copa Paraguay, donde el equipo llegó hasta la final, cayendo en casa ante el ya descendido General Caballero de Juan León Mallorquín.

En su primera etapa, Giménez había sido el artífice del retorno del club a la máxima categoría de nuestro fútbol, tras obtener el subcampeonato de la División Intermedia. En esta reciente vuelta, el hoy ex-entrenador logró armar nuevamente un equipo competitivo, lo cual se reflejó en sólidas estadísticas. En un total de 18 partidos dirigidos entre el Torneo Clausura y la Copa Paraguay, el “Gato” obtuvo once triunfos, dos empates y tan solo cinco derrotas.

La salida de Giménez abre un nuevo escenario en el mercado de entrenadores. Coincidentemente, Pedro Sarabia dirigirá hoy su último partido al frente de Nacional ante Recoleta. En este contexto, el nombre de Felipe Giménez surge inmediatamente como un candidato fuerte y potable para tomar las riendas del conjunto tricolor. Según las informaciones, la directiva de la Academia estaría barajando dos principales opciones para el banquillo: Felipe Giménez y el uruguayo Hernán Rodrigo López, quienes son los principales candidatos.