Pablo Guiñazú se despidió de Libertad

El técnico argentino utilizó su última aparición pública para agradecer el esfuerzo del equipo: “Se terminó, hoy creo que estamos cerquita de los tres meses nosotros, que justo le decía a los chicos. Pero bueno, hoy vine simplemente acá, lógicamente por respeto a que están ustedes siempre, vine solamente a extender, como se lo dije personalmente, el agradecimiento a cada jugador, a cada integrante del staff, a los de seguridad. Entonces me quiero ir tranquilo a mi casa, a descansar, a disfrutar este triunfo que nos ha sido realmente muy difícil este último tramo. Agradecerles a los jugadores por cada día, fueron sesenta y ocho entrenamientos, y la verdad que estamos muy felices de su entrega, de su hombría, de tratar de sacar siempre a flote el club en momentos muy complicados en cuanto a resultados”.

Lea más: Felipe Giménez renuncia a la dirección técnica de 2 de Mayo

El “Cholo” un identificado con el club solo tuvo palabras de agradecimiento. “Hemos tenido tres meses de convivencias muy buenos, en el cual no puedo dejar de agradecerles y la verdad que he disfrutado mucho en los momentos que no han sido tan buenos y he disfrutado mucho un momento como hoy, que se gana, y cuando uno se gana, uno siente alivio y cerramos el año. Felicitar al grupo mío de jugadores por todo lo que nos ha entregado, que realmente nos han dejado muy satisfechos. Y gracias por todo lo compartido ahí, porque realmente para nosotros también es importante, eh, cuando hay halagos, cuando hay críticas, uno escucha y aprende y lógicamente, eh, la vida me enseñó eso”.

El paso de Pablo Guiñazú al frente de Libertad tuvo una duración breve, extendiéndose únicamente a lo largo de 14 partidos. Durante este ciclo, el entrenador argentino registró un balance estadístico que incluyó 3 victorias, 6 empates y 5 derrotas. Dicha cosecha de resultados se tradujo en una efectividad del 35,71%, una cifra insuficiente que marcó el final de su gestión, en la que no encontró la fórmula para revertir el contraste que presentó en el segundo semestre de la temporada tras coronarse campeón del torneo Apertura en la primera mitad del año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy