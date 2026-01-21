Ronald Cornet: “Para Navidad tuve que vender mi PlayStation, mi televisor...”

A pesar de que la lesión se produjo defendiendo la camiseta del “Gallo Norteño”, Cornet reveló que la directiva de Pedro Juan Caballero, encabezada por Hugo Romero, se desentendió de los costos médicos. El jugador detalló la falta de respaldo institucional: “Siendo muy sincero, es como que a partir de que yo me lesioné, allí en 2 de mayo fue como que ellos se desligaron. Toda la responsabilidad asumió Olimpia, yo con ellos me operé, con ellos estoy haciendo la recuperación. Y es como que 2 de mayo me dejó de lado”.

Ante la consulta sobre cómo enfrentó la intervención quirúrgica, el volante fue tajante al señalar la ausencia de apoyo del club donde militaba: “De la cirugía se hizo cargo Olimpia y sí, la llevé de la mejor manera, me costó, pero bien”. Cornet explicó que la gestión del conjunto pedrojuanino terminó tras el diagnóstico inicial: “Es como que me hizo en los estudios resonancia, después de ahí vio mi lesión y entonces ahí ya volví a Asunción y Olimpia se hizo cargo todo”.

El punto más dramático de su testimonio surgió al describir el abandono financiero durante las festividades de fin de año. Según el jugador, el club cumplió con el resto del plantel, pero lo excluyó a él de los pagos. “Pero en donde yo siento el abandono es cuando llega el mes de diciembre, que le venía acreditando a los compañeros y a mí no, es como que yo ya no le serví, entonces no me hizo más caso, yo le venía escribiendo, le venía pidiendo que necesitaba esa plata que me correspondía y él no me daba bola, no me hacía caso, y me bloqueó, me dejó de lado”, sentenció.

La situación llegó a un extremo de precariedad personal para el futbolista, quien se vio obligado a rematar sus pertenencias para solventar sus gastos básicos: “Me bloqueó al WhatsApp porque yo le dije sobre mi situación. El 22 de diciembre él había acreditado una plata a los compañeros, la mitad del salario, a mí no me acreditó, entonces yo le dije que yo necesitaba, si por favor podía. Para pasar Navidad yo tuve que vender mi PlayStation, mi televisor y todas esas cosas, y él no me hacía caso”.

El jugador relató que, tras el bloqueo, la comunicación fue mínima y la cifra abonada resultó insuficiente: “Es como que después agarra y me bloquea, le manda a su colaborador y este me pasa unos 5 millones (de guaraníes), que no es absolutamente nada, ni la mitad de mi salario, del mes de diciembre. Con los muchachos él se puso al día, solamente conmigo él no me quiere pagar, no sé porqué”.

El jugador lamentó no solo la deuda económica, sino el quiebre de una relación que hasta antes de la lesión era cordial. Recordó que el club incluso le impidió salir cuando tuvo ofertas mejores a mitad de año. “Mi trato con él siempre fue bueno, siempre hablábamos, nos llevábamos bien, a veces conversábamos, a mitad del año pasado yo tuve oferta y no me quiso dejar salir, me llamó, me habló bien, hasta asumió en alzarme mi salario. Pero es como que cuando, vos te das cuenta de alguien cuando ya no le servís, y creo que en ese lado está mal porque antes de ser futbolista somos personas”, reflexionó con amargura.

Finalmente, el jugador confirmó que el monto adeudado no es una cifra astronómica, lo que vuelve más incomprensible el trato recibido: “Ni siquiera es mucho, ni siquiera estamos hablando de dólares. Ni llegamos los 25 millones como para hacer así”. Para el entorno del jugador y la directiva de Olimpia —que asumió el control total del caso—, el trato del Sportivo 2 de Mayo deja un precedente preocupante sobre la protección de los futbolistas ante lesiones de gravedad.