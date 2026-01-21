Sportivo 2 de Mayo presenta su nueva camiseta, con un diseño patriótico

El concepto central de esta nueva piel, confeccionada por la firma local Kyrios, se asienta en la conmemoración de la Batalla de Cerro Corá, el episodio que marcó el fin de la Guerra de la Triple Alianza y el renacimiento de la nación. Para dotar de contenido este lanzamiento, la marca recurrió al historiador Fabián Chamorro, quien reconstruyó el relato de los últimos pasos del Mariscal Francisco Solano López y sus soldados en tierras de Amambay, dotando a la propuesta estética de un marco conceptual de profunda carga emocional y respeto histórico.

La carga simbólica de las casacas —tanto la titular como las alternativas— trasciende el diseño gráfico para instalar una declaración de principios. En la parte posterior de la indumentaria destaca una inscripción: “Paraguayos, vencer o morir”, discurso final del Mariscal Francisco Solano López. Esta consigna no solo actúa como un recordatorio del sacrificio realizado en Cerro Corá, sino que pretende impregnar el sentido de pertenencia para los aficionados, y para los jugadores que defenderán el escudo del Gallo Norteño tanto en el campeonato doméstico como en la Copa Libertadores.

El propósito de esta iniciativa es que la camiseta funcione como un estandarte. La visión del club y la marca pretende llevar el relato de la resurrección de la patria a cada rincón del país y del continente donde le toque competir, vinculando de forma indisoluble la identidad del equipo con el suelo que lo vio nacer. De esta manera, el uniforme se posiciona como un vehículo de difusión cultural y orgullo regional. El “Gallo” Norteño entra al 2026 con el legado eterno de Amambay, convirtiendo cada partido en un homenaje a la resiliencia del pueblo paraguayo.