2 de Mayo, rumbo a Lima para buscar una histórica clasificación

2 de Mayo partió hoy a Lima para disputar la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El Gallo norteño, que disputa el certamen por primera vez en la historia, enfrenta a Alianza Lima el miércoles 11 de febrero, a las 21:30, hora de Paraguay, en el estadio Alejandro Villanueva de la capital peruana. La serie está a favor de los pedrojuaninos.

El plantel dejó Pedro Juan Caballero el martes vía terrestre en un viaje que duró más de la cuenta porque el bus sufrió un inconveniente mecánico a la altura de San Estanislao. Este martes, poco después de abandonar el hotel rumbo al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, el colectivo volvió a tener desperfectos y los jugadores llegaron en autos particulares a la terminar aérea.

#2deMayo | CON MUCHA FE 🙏



El plantel de Sportivo 2 de Mayo viaja rumbo a Lima para enfrentar a Alianza Lima este miércoles a las 21:30 (hora de Paraguay) ✈️🇵🇪



Con la ilusión de avanzar a la Fase 2 de la Copa Libertadores, llevan consigo un cuadro de Nuestra Señora del Perpetuo… pic.twitter.com/9tEAQhHl6N — ABC Deportes (@ABCDeportes) February 10, 2026

2 de Mayo, 1-0 arriba en la serie

2 de Mayo derrotó 1-0 a Alianza Lima en la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Eduardo Ledesma, que el sábado igualaron sin goles con Cerro Porteño por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay, buscan el pase a la Fase 2, en la que espera otro equipo incaico, el Sporting Cristal.