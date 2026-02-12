Video: El gol de la histórica clasificación de 2 de Mayo

2 de Mayo es el protagonista del primer batacazo de la Copa Libertadores 2026. El Gallo norteño eliminó a Alianza Lima y clasificó a la Fase 2 del certamen de clubes más importante del continente. Los dirigidos por Eduardo Ledesma, que en la ida ganaron 1-0, empataron 1-1 con los Blanquiazules en el Alejandro Villanueva de Lima: perdían con el tanto de Luis Advíncula a los 62 minutos hasta que Brahian Ayala, quien ingresó poco antes, anotó la paridad de penal a los 74′. Con un global 2-1, los pedrojuaninos avanzaron de ronda y medirán a Sporting Cristal.

El gol de la clasificación de 2 de Mayo