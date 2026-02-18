2 de Mayo: ¿Cuándo juega la revancha de la Fase 2 de la Copa Libertadores?

2 de Mayo perdió la oportunidad de viajar a Perú con ventaja en la serie de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El Gallo norteño ganaba 2-1 hasta los 87 minutos cuando un error compartido entre el defensor Juan Camilo Saiz y el arquero Ángel Martínez terminó en el 2-2 del Sporting Cristal, que desde los 39′ de la etapa inicial jugó con uno menos por la expulsión de Luis Ibérico.

La llave entre paraguayos y peruanos está abierta: y define al clasificado a Fase 3 la próxima semana: la vuelta está marcada para el martes 24 de febrero, a las 21:30, hora de Paraguay, en el estadio Miguel Grau del Callao, en Callao. El ganador mide al vencedor de Carabobo de Venezuela y Huachipato de Chile, que finalizó 1-0 a favor de los caribeños en el Misael Delgado de Valencia.

2 de Mayo, a una etapa de asegurar...

2 de de Mayo está a una etapa de asegurar presencia continental por el resto del semestre. Si el Gallo accede a la Fase 3, juega por el boleto a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026: ganando ante Carabobo o Huachipato, continúa en el certamen más importante del continente, mientras que perdiendo, accede al cuadro principal de la Copa Sudamericana 2026.