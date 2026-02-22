2 de Mayo: Entre el sueño y la pesadilla

Del sueño del 2 de Mayo de disputar la Copa Libertadores, a la pesadilla del torneo doméstico, en el que apenas lleva dos puntos de 18 posibles.

De los cuatro partidos animados en el Apertura en Pedro Juan Caballero, el Gallo empató dos, contra los grandes (Olimpia y Cerro Porteño) y perdió dos (Luqueño y Recoleta FC).

La delegación “avícola” viaja mañana a Perú para la revancha del martes contra Sporting Cristal, a las 21:30, por la segunda fase del mayor certamen de la Conmebol. En la ida se registró un empate de 2-2.

El duelo será en el estadio Miguel Grau del Callao. En principio fue fijado para el Nacional de Lima, pero el escenario fue modificado por las malas condiciones del campo de juego del coliseo de la capital incaica.

El uruguayo Andrés Matonte será el árbitro. Su compatriota Leodán González estará en el VAR.

El clasificado lidiará en la siguiente etapa con el ganador del cruce entre Huachipato y Carabobo.