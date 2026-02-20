Recoleta retoma vuelo derrotando a Sportivo 2 de Mayo, en la “Terraza”

El “Canario” anotó y pudo administrar su ventaja, que pudo ser mayor

El encuentro comenzó con un protagonismo repartido, aunque con un Recoleta FC más punzante. Esta superioridad era previsible: el 2 de Mayo presentó una alineación alternativa, priorizando el desquite del martes ante Sporting Cristal por la Fase 2 de la Copa Libertadores, donde buscará la clasificación en suelo peruano.

En el primer cuarto de hora, el “Canario” sacó petróleo de la pelota parada. Tras un córner abierto de Báez, Marotta anticipó en el punto penal; con un movimiento atacando la pelota, descolocó a Sosa, quien marcaba en zona, y conectó el balón de primera con la cara interna del botín izquierdo. El remate, ajustado al palo derecho, hizo estéril la estirada de Martínez para decretar la apertura del marcador.

El libreto del “Gallo” ganó vuelo en el complemento con el ingreso de su artillería pesada: Gómez y Delvalle. Aunque los referentes le devolvieron la identidad ofensiva, el dominio resultó estéril ante un arco rival que apenas pasó sobresaltos. En su afán por volcarse al ataque, el local dejó grietas que Recoleta aprovechó para administrar su renta e incluso coquetear con el segundo tanto.

La sentencia pudo llegar en la acción más electrizante del partido. Tras un tiro de esquina donde el dueño de casa volcó a toda su gente, el fondo amarillo despejó el peligro y activó una réplica letal. El balón cayó en los pies de Noguera, quien con un sutil pase de tres dedos habilitó la carrera de Aldo González. El atacante hizo gala de su potencia, dejó en el camino la barrida de Rodríguez y quedó cara a cara con el gol; sin embargo, en la duda de esperar compañía, González perdió el arco de foco y permitió el achique de Martínez, quien se agigantó para ganar el duelo individual y mantener la incertidumbre hasta el final.