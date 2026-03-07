Brahian Ayala se pierde lo que resta de la temporada, por una grave lesión

Según el comunicado oficial de la institución, el incidente se produjo durante el entrenamiento del pasado jueves, donde el jugador padeció un trauma en la zona afectada que le generó dolor agudo e incapacidad funcional inmediata. Tras someterse a los estudios médicos de rigor, el diagnóstico confirmó el peor escenario: rotura completa del ligamento cruzado anterior.

El departamento médico del club informó que la lesión requiere una resolución quirúrgica. En cuanto a los plazos de retorno, se estima que el proceso de rehabilitación demandará entre 6 y 8 meses, lo que significa que el extremo zurdo se perderá prácticamente el resto de la competencia oficial del año.

🐔 Comunicado institucional: estado médico de Brahian Ayala.



El atleta Brahian Ayala, durante el entrenamiento del día 05/03, sufrió un trauma en la rodilla derecha, presentando dolor e incapacidad funcional en la misma.



Realizados los estudios correspondientes, se confirmó el… pic.twitter.com/eOILlf5E9S — CS 2 de Mayo (@Club2deMayo) March 8, 2026

El “Cañonero” Ayala había concretado su regreso al “Gallo” norteño para esta temporada, convirtiéndose en una pieza de recambio fundamental para el cuerpo técnico mientras alcanzaba su plenitud física. En este ciclo, llegó a participar en ocho encuentros, ingresando en todos ellos desde el banco de suplentes.

A pesar de no haber sumado titularidades, sus 217 minutos en cancha dejaron una huella clave, especialmente en el plano internacional. Ayala fue el autor del gol de penal que selló el empate ante Alianza Lima en la primera fase de la Copa Libertadores, una anotación determinante que aseguró el triunfo global y la histórica clasificación del elenco de la “Terraza”.