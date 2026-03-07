2 de Mayo
07 de marzo de 2026 - 22:16

Brahian Ayala se pierde lo que resta de la temporada, por una grave lesión

Brahian Ayala, futbolista de 2 de Mayo, celebra un gol en el partido frente a Alianza Lima por la revancha de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Alejandro Villanueva, en Lima, Perú.@club2demayo

El Sportivo 2 de Mayo confirmó una noticia sumamente adversa para sus aspiraciones en la temporada: el volante ofensivo Brahian Ayala sufrió una lesión de gravedad en su rodilla derecha que lo mantendrá alejado de las canchas durante el resto del año.

Por ABC Color

Según el comunicado oficial de la institución, el incidente se produjo durante el entrenamiento del pasado jueves, donde el jugador padeció un trauma en la zona afectada que le generó dolor agudo e incapacidad funcional inmediata. Tras someterse a los estudios médicos de rigor, el diagnóstico confirmó el peor escenario: rotura completa del ligamento cruzado anterior.

El departamento médico del club informó que la lesión requiere una resolución quirúrgica. En cuanto a los plazos de retorno, se estima que el proceso de rehabilitación demandará entre 6 y 8 meses, lo que significa que el extremo zurdo se perderá prácticamente el resto de la competencia oficial del año.

El “Cañonero” Ayala había concretado su regreso al “Gallo” norteño para esta temporada, convirtiéndose en una pieza de recambio fundamental para el cuerpo técnico mientras alcanzaba su plenitud física. En este ciclo, llegó a participar en ocho encuentros, ingresando en todos ellos desde el banco de suplentes.

A pesar de no haber sumado titularidades, sus 217 minutos en cancha dejaron una huella clave, especialmente en el plano internacional. Ayala fue el autor del gol de penal que selló el empate ante Alianza Lima en la primera fase de la Copa Libertadores, una anotación determinante que aseguró el triunfo global y la histórica clasificación del elenco de la “Terraza”.