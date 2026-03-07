Recoleta y un impacto millonario sin precedentes en su clasificación a la fase de grupos

La Conmebol premia la competitividad, y el elenco “Canario” ya lo siente en sus cuentas. Por el solo hecho de inscribir su nombre en la fase de grupos, el club garantiza un ingreso de 900.000 dólares. Este monto representa la base del premio otorgado por la matriz del fútbol sudamericano para esta instancia del certamen.

El camino hacia la clasificación ya venía generando dividendos. Antes de la confirmación oficial de su pase al torneo continental mediante el acumulativo anual, el club ya había facturado 250.000 dólares correspondientes a su participación en la llave del “filtro casero” frente a Nacional, bajo su condición de equipo visitante.

La ambición deportiva tendrá un correlato financiero directo en la siguiente etapa. Durante la fase de grupos, cada partido ganado —ya sea en casa o fuera de ella— le reportará a Recoleta un “plus” de 115.000 dólares. Este sistema de incentivos convierte cada encuentro en una disputa de alta intensidad, tanto por los puntos como por la rentabilidad del club.

Con la tranquilidad de la tarea cumplida, la mirada de la dirigencia y la hinchada recoletana se posa ahora en el 19 de marzo. En dicha fecha se realizará el sorteo oficial que definirá la hoja de ruta continental. Cabe destacar que el “Canario” integrará el Bombo 4, a la espera de conocer a los rivales de fuste que deberá enfrentar en su ambicioso estreno en los grupos de la Sudamericana.

