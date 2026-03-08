2 de Mayo
08 de marzo de 2026 - 16:00

2 de Mayo: Ayala sufre una delicada lesión

Brahian Ayala, futbolista de 2 de Mayo, celebra un gol en el partido frente a Alianza Lima por la revancha de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Alejandro Villanueva, en Lima, Perú.
Brahian Ayala celebra el gol convertido a Alianza Lima por la primera fase de la Copa Libertadores 2026.@club2demayo

El Sportivo 2 de Mayo comunicó que el futbolista Brahian Ayala (30 años) sufrió una delicada lesión en el entrenamiento del pasado jueves.

Por ABC Color

El informe del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero señala que el mediocampista ofensivo ypacaraiense Brahian Ayala tuvo “rotura completa de ligamento cruzado anterior” de la pierna derecha. Hace dos años tuvo una lesión similar, en la rodilla izquierda.

El tiempo de recuperación, tras la intervención quirúrgica, es de entre seis y ocho meses.

El “cañonero”, que retornó al club “avícola” tras un fugaz paso por Luqueño, fue protagonista en la Copa Libertadores, marcando un gol de penal contra Alianza Lima y otro frente al Sporting Cristal, en el desempate ganado por los peruanos.