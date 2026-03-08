2 de Mayo: Ayala sufre una delicada lesión

El informe del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero señala que el mediocampista ofensivo ypacaraiense Brahian Ayala tuvo “rotura completa de ligamento cruzado anterior” de la pierna derecha. Hace dos años tuvo una lesión similar, en la rodilla izquierda.

El tiempo de recuperación, tras la intervención quirúrgica, es de entre seis y ocho meses.

El “cañonero”, que retornó al club “avícola” tras un fugaz paso por Luqueño, fue protagonista en la Copa Libertadores, marcando un gol de penal contra Alianza Lima y otro frente al Sporting Cristal, en el desempate ganado por los peruanos.