Rubio Ñu y 2 de Mayo cierran la jornada dominical en barrio Trinidad

El telón de la jornada dominical bajará en el Barrio Santísima Trinidad, donde Rubio Ñu recibirá al Sportivo 2 de Mayo en el duelo de fondo de esta novena fecha. El “Albiverde” y el “Gallo” se verán las caras a partir de las 20:30 en el Estadio La Arboleda. El arbitraje correrá por cuenta de Álvaro Giménez, mientras que la tecnología del VAR estará bajo la supervisión de Édgar Galeano. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Rubio Ñu, por seguir con la racha ganadora

El proceso de Gustavo Eliseo Morínigo al frente de Rubio Ñu comienza a dar frutos tras un arranque incierto en la Primera División. Luego de un periodo de adaptación que duró cinco encuentros sin ganar, el conjunto del barrio Santísima Trinidad parece haberle tomado el pulso a la categoría: suma ya cuatro fechas invicto con un pleno de victorias en sus últimas tres presentaciones. Gracias a esta cosecha de puntos, el “Albiverde” logra engrosar su promedio, brindando tranquilidad de ir alejándose prematuramente de la zona roja del descenso.

Sportivo 2 de Mayo, por recuperar terreno

Por su parte, el Sportivo 2 de Mayo busca recuperar el terreno cedido en el plano local tras su reciente paso por la Copa Libertadores. El “Gallo” norteño, que vio truncado su sueño internacional ante el Sporting Cristal de Perú, parece haber dado vuelta la página rápidamente: en la jornada anterior logró su primer triunfo tras la eliminación al vencer al Sportivo Trinidense. Sin embargo, la urgencia persiste en Pedro Juan Caballero, ya que el equipo necesita hilvanar victorias para salir de la parte baja de la tabla, donde actualmente solo supera al colista San Lorenzo y acecha peligrosamente la zona de descenso en los promedios.

Antecedentes del duelo entre Rubio Ñu y Sportivo 2 de Mayo

La formación de Rubio Ñu vs. Sportivo 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Franco Frágueda; Rodi Ferreira, Brian Blasi, Javier Vallejos y Rodrigo Alborno; Rodrigo Rojas, Ángel Cardozo Lucena, Fernando “Chapa” Martínez y Carlos Giménez; Mauricio Roldán y Estiven Pérez.

La formación de Sportivo 2 de Mayo vs. Rubio Ñu en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Víctor Hugo Dávalos, Miguel Barreto, Juan Camilo Saiz y Ulises Coronel; Alexis Fariña, Sergio Sanabria, Óscar Romero Adorno y Alan Gómez; Rodrigo Ruiz Díaz y Pedro Delvalle.