Recoleta FC anuncia el retorno de Alejandro Silva

“Hay regresos que ilusionan. Alejandro Silva vuelve a vestir los colores de Recoleta FC para afrontar los desafíos del segundo semestre. ¡Que este nuevo capítulo esté lleno de éxitos!”, señala el texto de presentación de la institución aurinegra, presidida por Luis Antonio Vidal Velázquez.

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El experimentado volante uruguayo, de 36 años, se vinculó a “Reco” a principios de 2025, tras el cierre de su ciclo en Libertad. Disputó 41 partidos, marcó 11 goles y dio 6 asistencias, números más que positivos que le valieron su vuelta a Olimpia.

Con el Decano firmó un contrato hasta fin de la temporada. Sin embargo, luego de la conquista del torneo Apertura 2026, el propio entrenador, Pablo Sánchez le comunicó que no sería tenido en cuenta, por sus características de juego más pausado y cerebral, que físico y dinámico como quiere “Vitamina”.

“Te espero en casa para hacer historia”, dice el audio de presentación de Carlos Antonio Vera Benítez (37), un emblema recoletano que si bien juega poco, transmite mucho para el grupo, elegido por su liderazgo para darle la bienvenida al charrúa.

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𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨, 𝐀𝐥𝐞𝐣𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐚! 🇺🇾🟡⚫️



Hay regresos que ilusionan, Alejandro Silva vuelve a vestir los colores de Recoleta FC para afrontar los desafíos del segundo semestre.



¡Que este nuevo capítulo esté lleno de éxitos! pic.twitter.com/cDr5gqCRqC — Recoleta Football Club (@recoleta_club) June 28, 2026

La carrera de Silva es larga y contempla los clubes Fénix de Montevideo, Olimpia, Lanús, Peñarol, CF Montreal de Canadá y Recoleta FC. En el Decano de nuestro fútbol tuvo cuatro etapas.