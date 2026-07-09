El 2 de Mayo incorpora a Sanguina y va por Rossi

“¡Bienvenido al Gallo Norteño, Jorge Sanguina!”, señala en informe del anuncio del Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, al brindar más datos del atacante de 27 años.

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“El delantero centro Jorge Sanguina, nacido el 2 de mayo de 1999, es nuevo jugador del Sportivo 2 de Mayo. Llega para reforzar el ataque del Gallo Norteño con entrega, compromiso y ambición de aportar al equipo en los desafíos de la temporada. A mojar la camiseta, defender con orgullo nuestros colores y dejarlo todo en cada pelota y en cada gol. ¡Éxitos, Jorge! Bienvenido a tu nueva casa”, añade la nota.

El ovetense Sanguina proviene de la cantera de Libertad. Militó en Atyrá FC, Rubio Ñu, Ameliano, General Caballero de Juan León Mallorquín, Independiente Rivadavia de Mendoza y Colón de Santa Fe.

Con la transferencia del arquero Ángel Martínez a Cerro Porteño, la dirigencia “avícola” inició negociaciones para la incorporación del uruguayo Jonathan Nicolás Rossi Acuña (28), con pasado en Ameliano y que últimamente estuvo en Juventud Las Piedras, con el que compitió este año tanto en la Copa Libertadores como en la Sudamericana.