Las tres primeras rondas del Clausura 2026 ya están calendarizadas

De acuerdo a la calendarización de los juegos iniciales del torneo Clausura 2026 publicada por la Asociación Paraguaya de Fútbol, la primera fecha arrancará el viernes 24 de julio y se extenderá hasta el domingo 26.
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La segunda fecha se jugará entre el 28 y el 30, en tanto que la tercera se cumplirá entre el sábado 1 de agosto y el lunes 3.
La competencia se extenderá hasta el 24 de noviembre y otorgará al campeón una plaza a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.
El sistema de disputa es el tradicional, de dos ruedas corridas, totalizando 22 fechas.
El desarrollo del torneo definirá a los clubes clasificados a los torneos de la Conmebol, y a los dos descendidos a la División Intermedia, mediante el promedio.
Actualmente, Sportivo San Lorenzo y Rubio Ñu se encuentran en la zona roja, mientas que el Sportivo Luqueño se sitúa en línea de peligro.