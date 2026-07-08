Fútbol
08 de julio de 2026 a la - 13:40

Las tres primeras rondas del Clausura 2026 ya están calendarizadas

El estadio Defensores del Chaco albergará el clásico blanco y negro entre Olimpia y Libertad, el próximo domingo 26.
El estadio Defensores del Chaco albergará el clásico blanco y negro entre Olimpia y Libertad, el próximo domingo 26.APF

La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este miércoles el programa de las tres primeras fechas del campeonato Clausura 2026, que arranca el viernes 24 del presente mes.

Por ABC Color

De acuerdo a la calendarización de los juegos iniciales del torneo Clausura 2026 publicada por la Asociación Paraguaya de Fútbol, la primera fecha arrancará el viernes 24 de julio y se extenderá hasta el domingo 26.

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La segunda fecha se jugará entre el 28 y el 30, en tanto que la tercera se cumplirá entre el sábado 1 de agosto y el lunes 3.

La competencia se extenderá hasta el 24 de noviembre y otorgará al campeón una plaza a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

El sistema de disputa es el tradicional, de dos ruedas corridas, totalizando 22 fechas.

El desarrollo del torneo definirá a los clubes clasificados a los torneos de la Conmebol, y a los dos descendidos a la División Intermedia, mediante el promedio.

Actualmente, Sportivo San Lorenzo y Rubio Ñu se encuentran en la zona roja, mientas que el Sportivo Luqueño se sitúa en línea de peligro.